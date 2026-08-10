MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σαφάρι της ΕΛ.ΑΣ. για μη χρήση κράνους στην Κεντρική Μακεδονία – Διαπιστώθηκαν 60 παραβάσεις

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 έως την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 808 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 60 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:
• 35 σε οδηγούς δικύκλων,
• 21 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και
• 4 σε επιβάτες δικύκλων.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:
• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Κεντρική Μακεδονία Κράνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Χωρίς ενεργό μέτωπο οι φωτιές σε Γαστούνη και Κοττέικα Ηλείας

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Η Αναστασία Γιούσεφ ξέσπασε μέσω Instagram για πρώην φίλη της: “Δεν άνοιξα μόνο την καρδιά μου, της έδωσα δουλειές”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 ώρες πριν

Πέθανε ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Το καλύτερο πρωινό για ένα δυνατό ξεκίνημα στην ημέρα σας – Έτοιμο σε 5 λεπτά και γεμάτο θρεπτικά στοιχεία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σαφάρι της ΕΛ.ΑΣ. για μη χρήση κράνους στην Κεντρική Μακεδονία – Διαπιστώθηκαν 60 παραβάσεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Συγκλονισμένη η Σακίρα από τον σεισμό στην Κολομβία – “Η καρδιά μου στις οικογένειες που περνούν οδυνηρές στιγμές”