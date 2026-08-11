Τι πληρώνεται έως και τις 14 Αυγούστου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Τον «χάρτη» των πληρωμών από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, στους τραπεζικούς λογαριασμούς 58.370 δικαιούχων αναμένεται να καταβληθούν συνολικά 56.756.000 ευρώ έως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Οι καταβολές αφορούν, μεταξύ άλλων, σε επιδόματα ανεργίας και μητρότητας, εφάπαξ, καθώς και δικαιούχους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, από τις 10 έως τις 14 Αυγούστου προβλέπεται η καταβολή 13,5 εκατ. ευρώ σε 500 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ. Παράλληλα, στις 14 Αυγούστου θα καταβληθούν 256.000 ευρώ σε 170 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ. Πρόκειται για επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας και ατυχημάτων.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ αφορούν σε επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν 21 εκατ. ευρώ σε 35.000 δικαιούχους. Επιπροσθέτως, 1,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε 2.200 μητέρες που λαμβάνουν επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Για τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης προβλέπονται πληρωμές συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους. Παράλληλα, ακόμη 1,5 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε 2.500 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.