Δωρεάν φιλοξενία 150 μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Θεσσαλονίκης σε κατασκήνωση στη Χαλκιδική

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσφέρει σε 150 μέλη των ΚΑΠΗ τη δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας για 7 ημέρες και 6 διανυκτερεύσεις στην κατασκήνωση «Μια φορά κι έναν καιρό…», στη Νέα Σκιώνη Χαλκιδικής.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 9 έως και την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ η μετακίνηση των συμμετεχόντων θα είναι δωρεάν.

Η διαμονή θα γίνει σε ισόγεια σπιτάκια τεσσάρων ατόμων, τόσο για τα μεμονωμένα άτομα όσο και για τα ζευγάρια, με δύο ζευγάρια ανά σπιτάκι.

Τα εγγεγραμμένα μέλη των ΚΑΠΗ για το έτος 2026 που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να υποβάλουν την απαραίτητη αίτηση από σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, έως και τη Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, η οποία διατίθεται από το προσωπικό των ΚΑΠΗ, προσκομίζοντας:

• Ιατρική γνωμάτευση.

• Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος έτους 2025, ατομικό ή οικογενειακό για τα ζευγάρια, το οποίο δεν θα παρακρατηθεί.

Προτεραιότητα θα δοθεί στα μέλη που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατασκήνωσης κατά το προηγούμενο έτος (2025). Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τις 150, η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με βάση οικονομικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο προσωπικό των παραρτημάτων των ΚΑΠΗ.