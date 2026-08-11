“Πες αντίο”: Μητέρα στις ΗΠΑ δολοφόνησε τα παιδιά της και έστειλε βίντεο στον πρώην σύζυγό της

Ανατριχιάζει η δολοφονία δύο παιδιών στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ όταν η μητέρα τους τα μαχαίρωσε, στέλνοντας βίντεο στον πατέρα τους λίγο πριν το δολοφονικό αμόκ της, λέγοντας του «πες αντίο στα παιδιά σου».

Σοκάρουν προκαλούν οι λεπτομέρειες από τη δολοφονία δύο παιδιών ηλικίας μόλις 3 ετών και 5 μηνών από τη μητέρα τους στη Βόρεια Ντακότα καθώς η δράστης, η 22χρονη Κέιλι Έρχαρτ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της Πέμπτης (06.08.2026) η 22χρονη έστειλε ένα βίντεο στον εν διαστάσει σύζυγό της, Κάμερον, κρατώντας ένα όπλο με το οποίο απειλούσε να αυτοκτονήσει. Στο ίδιο βίντεο κρατούσε ένα από τα παιδιά της λέγοντας στον πατέρα τους «πες αντίο στα παιδιά σου».

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αρχές, η 22χρονη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τα δύο από τα παιδιά της – το βρέφος 5 μηνών και το παιδί 3 ετών – χτυπώντας τα στον λαιμό και επιτέθηκε στο τρίτο, το οποίο ως εκ θαύματος επιβίωσε.

Αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι της 22χρονης βρήκαν έναν τόπο εγκλήματος τόσο αιματοβαμμένο, που ακόμη και οι πιο έμπειροι σοκαρίστηκαν από το θέαμα. Παράλληλα είδαν την 22χρονη να κρατάει ένα μαχαίρι το οποίο πέταξε στο πάτωμα ζητώντας να τη σκοτώσουν.

Λίγο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σπίτι η Έρχαρτ είχε κυνηγήσει με ένα μαχαίρι τον πατέρα των παιδιών και τη γιαγιά τους, αναγκάζοντάς τους να βγουν από το σπίτι.

Μετά τη σύλληψή της, η Έρχαρτ είπε ότι πίστευε πως οι λαιμοί των παιδιών είχαν κοπεί, προτού τα τοποθετήσει πάνω στο κρεβάτι, λέγοντας ότι θυμόταν να κρατάει το μαχαίρι στα χέρια της όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι, αλλά τίποτα άλλο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία χωρισμού ενώ ο πατέρας της 22χρονης είχε ενημερώσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας πως η κόρη του είχε απειλήσει στο παρελθόν να κάνει κακό τόσο στον ίδιο όσο και στα παιδιά. Τότε η παιδοκτόνος είχε νοσηλευτεί σε μονάδα ψυχικής υγείας για άγνωστο χρονικό διάστημα και είχε λάβει φαρμακευτική αγωγή.