Θεσσαλονίκη: 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο ΓΝΘ “Παπανικολάου”

Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το ΓΝΘ «Παπανικολάου», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη. Από τις νέες θέσεις, 53 αφορούν τη νέα πτέρυγα της Αιματολογικής Κλινικής, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη μίας θέσης μόνιμου γιατρού ΕΣΥ και προωθείται η πρόσληψη επιπλέον επικουρικών γιατρών.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Αύγουστος είναι μήνας προετοιμασίας και στο Υπουργείο Υγείας η νέα “αγωνιστική περίοδος” ξεκινά με πράξεις!

Με την επικείμενη παραλαβή του νέου κτηρίου της Αιματολογικής Κλινικής του ΓΝΘ Παπανικολάου, προχωρούμε παράλληλα και στην ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό.

Εγκρίναμε 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 53 αφορούν τη νέα Αιματολογική Κλινική.

Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσης για μία θέση μόνιμου ιατρού ΕΣΥ, ενώ προχωρούμε και στην ενίσχυση της Κλινικής με επιπλέον θέσεις επικουρικών ιατρών, ώστε να είναι πλήρως στελεχωμένη και έτοιμη με την έναρξη της λειτουργίας της.

Γιατί οι νέες υποδομές αποκτούν πραγματική αξία όταν συνοδεύονται από τους ανθρώπους που θα τις λειτουργήσουν. Με σχέδιο, συνεργασία και σωστή προετοιμασία, ενισχύουμε το ΕΣΥ εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».