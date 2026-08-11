MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεσσαλονίκη: 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού στο ΓΝΘ “Παπανικολάου”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού ενισχύεται το ΓΝΘ «Παπανικολάου», σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη. Από τις νέες θέσεις, 53 αφορούν τη νέα πτέρυγα της Αιματολογικής Κλινικής, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την κάλυψη μίας θέσης μόνιμου γιατρού ΕΣΥ και προωθείται η πρόσληψη επιπλέον επικουρικών γιατρών.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας 

«Αύγουστος είναι μήνας προετοιμασίας και στο Υπουργείο Υγείας η νέα “αγωνιστική περίοδος” ξεκινά με πράξεις! 
Με την επικείμενη παραλαβή του νέου κτηρίου της Αιματολογικής Κλινικής του ΓΝΘ Παπανικολάου, προχωρούμε παράλληλα και στην ουσιαστική ενίσχυση του Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό. 
Εγκρίναμε 88 θέσεις επικουρικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 53 αφορούν τη νέα Αιματολογική Κλινική. 
Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διαδικασία κρίσης για μία θέση μόνιμου ιατρού ΕΣΥ, ενώ προχωρούμε και στην ενίσχυση της Κλινικής με επιπλέον θέσεις επικουρικών ιατρών, ώστε να είναι πλήρως στελεχωμένη και έτοιμη με την έναρξη της λειτουργίας της. 
Γιατί οι νέες υποδομές αποκτούν πραγματική αξία όταν συνοδεύονται από τους ανθρώπους που θα τις λειτουργήσουν. Με σχέδιο, συνεργασία και σωστή προετοιμασία, ενισχύουμε το ΕΣΥ εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».

Άδωνις Γεωργιάδης Νοσοκομείο Παπανικολάου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Αιγιάλεια: Μητέρα χαστούκισε το παιδί της σε παραλία – Την κατήγγειλε λουόμενη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Τι πληρώνεται έως και τις 14 Αυγούστου από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άρτα: 16χρονος έπεσε σε γκρεμό μετά από τροχαίο – Πυροσβέστες τον ανέβασαν με σχοινιά

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Αλγερινός στην Κίσσαμο, έκλεβε καταστήματα με τη μέθοδο της απασχόλησης

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Washington Post: Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αθήνα: Πνευμονικό οίδημα η πιθανότερη αιτία θανάτου του αστυνομικού – Αναμένονται τοξικολογικές εξετάσεις