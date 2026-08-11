MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας την Τετάρτη λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Οι περιοχές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε ισχύ τίθεται με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 08:00 έως τις 20:00 την Τετάρτη 12 Αυγούστου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές: Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου. Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατονίκης – Φυσώκα – Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Φωτιά στην Ζάκυνθο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση για την περιοχή Ελιές

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Εθνική μπάσκετ: Εκτός Γιάννης Αντετοκούνμπο και Σλούκας, επιστρέφουν Ντόρσεϊ και Καλάθης στα προκριματικά του Mundobasket

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εθνική Παίδων: Στους “8” του EuroBasket U16 με μεγάλη νίκη επί της Σλοβενίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή Ελιές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Λιβύη: Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ