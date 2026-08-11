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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι της ΕΛΑΣ για ηχορύπανση: Έξι συλλήψεις σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος

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THESTIVAL TEAM

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Σε μπαράζ ελέγχων για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και την προστασία της ποιότητας ζωής των πολιτών προχώρησαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια στοχευμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 7 Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 10 Αυγούστου 2026, αστυνομικοί από τα Αστυνομικά Τμήματα Λευκού Πύργου, Πυλαίας-Χορτιάτη και Θερμαϊκού προχώρησαν στη σύλληψη συνολικά έξι (6) ατόμων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι ήταν ιδιοκτήτες ή προσωρινά υπεύθυνοι των καταστημάτων κατά περίπτωση, κατελήφθησαν να λειτουργούν ηχητικά μέσα και ενισχυτές με την ένταση της μουσικής να υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ηχοστάθμης.

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης διαμηνύεται ότι οι έλεγχοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την τήρηση των ορίων θορύβου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές του νομού.

Θεσσαλονίκη

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