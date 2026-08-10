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Κακλαμάνης για την απώλεια του Στέλιου Ράμφου: “Η πνευματική ζωή του τόπου μας έχασε έναν πολύτιμο εκπρόσωπό της”

Intime
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Τη βαθιά του θλίψη για την εκδημία του «σπουδαίου συγγραφέα και στοχαστή» Στέλιου Ράμφου, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

«Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε κορυφαίος στοχαστής, με βαθιά γνώση της αρχαίας φιλοσοφίας και οξυδερκή ματιά στα σύγχρονα κοινωνικά και πνευματικά ζητήματα. Με παρρησία και το θάρρος της γνώμης του παρενέβαινε στον δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας έναν ιδιαίτερο και πάντοτε γόνιμο προβληματισμό» σημείωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, τονίζοντας ότι (ο Στ. Ράμφος) «αφήνει πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη, το πλούσιο συγγραφικό του έργο, που θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τον πνευματικό διάλογο και να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές».

«Η πνευματική ζωή του τόπου μας έχασε έναν πολύτιμο εκπρόσωπό της», επισήμανε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Νικήτας Κακλαμάνης Στέλιος Ράμφος

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