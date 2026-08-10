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Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό, έντρομος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος.

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

Πολίτες ψάχνουν στα συντρίμμια για τραυματίες 

Πανικός επικράτησε όσο τα 7,4 Ρίχτερ «χτυπούσαν» την Κολομβία. Κόσμος έντρομος έβγαινε από τα κτίρια και προσπαθούσε να απομακρυνθεί έγκαιρα ενώ κομμάτια μπετό και γυαλιά έπεφταν στο δρόμο. Σκόνη κάλυψε τα πάντα ενώ μια γυναίκα – όπως φαίνεται σε βίντεο- στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε στο οδόστρωμα ενώ λίγο πιο πέρα άλλες γυναίκες αγκαλιασμένες παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται γύρω τους σοκαρισμένες.

Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν, πολίτες σπεύδουν στα συντρίμμια των κτιρίων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν.

Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση φαίνεται να έχει καταρρεύσει.

«Ανησυχούμε για μετασεισμούς, υπάρχουν τραυματίες» 

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

Ο σεισμός στην Κολομβία έρχεται μετά από δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σκότωσαν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους.

Κολομβία Σεισμός

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