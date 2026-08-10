Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Τραυματίες και ζημιές στην επαρχία Τσοκό, έντρομος ο κόσμος βγήκε στους δρόμους – Δείτε βίντεο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε σήμερα την Κολομβία ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., σύμφωνα με την πηγή ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος.

Massive 7.4 magnitude earthquake in Colombia pic.twitter.com/4LpedCpUFd August 10, 2026

Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι.

BREAKING: A 7.4 magnitude earthquake has struck the San José del Palma region of Colombia, with the mayor of Choco stating that, "there are injuries and severe damage to buildings, and we are concerned about aftershocks" pic.twitter.com/ZkZaOtunM9 August 10, 2026

Ο σεισμός σημειώθηκε το μεσημέρι και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Μπογοτά και στο Κάλι, καθώς και στη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά.

NOW – 🇨🇴 Colombia's Chocó province was struck by a 7.4-magnitude earthquake — USGS pic.twitter.com/jxVwJQM2FC — Political Pen (@politicalpen_) August 10, 2026

Πολίτες ψάχνουν στα συντρίμμια για τραυματίες

Πανικός επικράτησε όσο τα 7,4 Ρίχτερ «χτυπούσαν» την Κολομβία. Κόσμος έντρομος έβγαινε από τα κτίρια και προσπαθούσε να απομακρυνθεί έγκαιρα ενώ κομμάτια μπετό και γυαλιά έπεφταν στο δρόμο. Σκόνη κάλυψε τα πάντα ενώ μια γυναίκα – όπως φαίνεται σε βίντεο- στην προσπάθειά της να απομακρυνθεί έπεσε στο οδόστρωμα ενώ λίγο πιο πέρα άλλες γυναίκες αγκαλιασμένες παρακολουθούν όσα εκτυλίσσονται γύρω τους σοκαρισμένες.



Στα πρώτα βίντεο τα οποία καταγράφηκαν, πολίτες σπεύδουν στα συντρίμμια των κτιρίων για να δουν αν υπάρχουν τυχόν τραυματίες και να βοηθήσουν.

JUST IN: 7.4 M earthquake (terremoto) strikes near San José del Palmar, Colombia, according to the USGS. pic.twitter.com/xg8QvfvKX1 August 10, 2026

Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο θόλος του Μητροπολιτικού Καθεδρικού Ναού ο οποίος μετά τη σεισμική δόνηση φαίνεται να έχει καταρρεύσει.

#TERREMOTO Após o forte terremoto de magnitude 7.4 com epicentro em San José del Palmar, Chocó, várias regiões da Colômbia foram atingidas, sendo Manizales uma das cidades mais afetadas, onde a cúpula da Catedral Basílica Metropolitana desabou após o evento sísmico. pic.twitter.com/ksoT0hUyNC — Carlos Salas (@CarlosS08594935) August 10, 2026

«Ανησυχούμε για μετασεισμούς, υπάρχουν τραυματίες»

«Μόλις βιώσαμε έναν ισχυρό σεισμό στην επαρχία Τσόκο. Ανησυχούμε για μετασεισμούς. Αν και το επίκεντρο ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Πάλμαρ, υπάρχουν τραυματισμοί και σημαντικές ζημιές σε κτίρια στην πρωτεύουσα (της επαρχίας) Κίμπντο. Ήδη διενεργούμε την εκτίμηση των ζημιών και σύντομα θα εκδώσουμε την πρώτη επίσημη έκθεση», δήλωσε η κυβερνήτρια της επαρχίας, η Νούμπια Καρολίνα Κόρδομπα- Κούρι σε ανάρτηση στο X.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer… https://t.co/tqfFPcdVx7 — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) August 10, 2026

Ο σεισμός στην Κολομβία έρχεται μετά από δύο διαδοχικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη γειτονική Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, οι οποίοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές και σκότωσαν περισσότερους από 5.000 ανθρώπους.