Η Ουγγαρία κατέγραψε το μεγαλύτερο μηνιαίο πλεόνασμα στην ιστορία της

Η Ουγγαρία κατέγραψε τον Ιούλιο το μεγαλύτερο μηνιαίο δημοσιονομικό πλεόνασμα που έχει καταγραφεί ποτέ, ενισχύοντας την προσπάθεια της νέας κυβέρνησης να βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά της χώρας.

Το πλεόνασμα της Ουγγαρίας ανήλθε σε 524,3 δισεκατομμύρια φιορίνια, περίπου 1,7 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για το υψηλότερο μηνιαίο πλεόνασμα από το 1997, όταν ξεκινά η διαθέσιμη ιστορική καταγραφή.

Τρίτος συνεχόμενος μήνας με πλεόνασμα

Ο Ιούλιος ήταν ο τρίτος διαδοχικός μήνας κατά τον οποίο ο κρατικός προϋπολογισμός της Ουγγαρίας παρουσίασε πλεόνασμα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την έντονη επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών τους πρώτους μήνες του έτους, όταν το έλλειμμα έφτασε συνολικά τα 3,85 τρισεκατομμύρια φιορίνια.

Η εικόνα του προϋπολογισμού άρχισε να βελτιώνεται στη συνέχεια, καθώς η κυβέρνηση περιόρισε τις δαπάνες και παράλληλα ενισχύθηκαν τα φορολογικά έσοδα και οι κοινωνικές εισφορές.

Μειώθηκαν οι κρατικές δαπάνες

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των δημοσιονομικών στοιχείων τον Ιούλιο έπαιξε, σύμφωνα με το Bloomberg, ο περιορισμός των κρατικών δαπανών.

Οι δαπάνες των δημοσιονομικών οργανισμών και των κυβερνητικών υπηρεσιών μειώθηκαν κατά περίπου 300 δισεκατομμύρια φιορίνια σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Παράλληλα, οι δαπάνες που σχετίζονται με κρατικά περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν κατά περίπου 109 δισεκατομμύρια φιορίνια σε σύγκριση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους.

Στον αντίποδα, τα έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά περίπου 157 δισεκατομμύρια φιορίνια, ενισχύοντας περαιτέρω τα κρατικά ταμεία.

Στόχος η μείωση του ελλείμματος κάτω από 3%

Η νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και τη σταδιακή μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Βασικός στόχος είναι το έλλειμμα να υποχωρήσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ, το όριο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει στα τέλη Αυγούστου νέα μέτρα για τον περιορισμό του ελλείμματος, καθώς η δημοσιονομική προσαρμογή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την οικονομική πολιτική της χώρας.

Η Ουγγαρία επιδιώκει την υιοθέτηση του ευρώ

Η δημοσιονομική εξυγίανση συνδέεται και με τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ουγγαρίας για ένταξη στη ζώνη του ευρώ.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα να μπορέσει να υιοθετήσει το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα έως το 2030, γεγονός που απαιτεί μεταξύ άλλων τη συμμόρφωση με τα δημοσιονομικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η αποκατάσταση της πρόσβασης της Ουγγαρίας σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης.

Μειώνεται το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους

Η βελτίωση των δημοσιονομικών προοπτικών έχει συμβάλει και στην υποχώρηση των αποδόσεων των ουγγρικών κρατικών ομολόγων.

Η εξέλιξη αυτή μειώνει το κόστος δανεισμού του Δημοσίου και περιορίζει τις δαπάνες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση του κρατικού χρέους.

Το μεγάλο πλεόνασμα του Ιουλίου αποτελεί σημαντική ένδειξη βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών, ωστόσο η κυβέρνηση θα πρέπει να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία τους επόμενους μήνες προκειμένου να επιτύχει τον στόχο για σημαντική μείωση του ελλείμματος.