Εκείνο το βάρος στο στήθος, ο κόμπος στο στομάχι. Ξέρεις ότι η σχέση έφτασε στο τέλος της, αλλά η σκέψη και μόνο ότι θα πληγώσεις έναν άνθρωπο που νοιάζεσαι σε γεμίζει τρόμο. Η λύση του ghosting ή ενός σκηνοθετημένου καβγά για αφορμή είναι δελεαστική, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς: ο τρόπος που βάζεις τελεία μετράει όσο και το «γιατί» σε έναν χωρισμό.

Όπως εξηγούν ειδικοί σε θέματα σχέσεων και ψυχολόγοι, ο σεβασμός στον χωρισμό επιβεβαιώνει τον στίχο «όποιος ξέρει να αγαπά, ξέρει και να χωρίζει». Το να βρεις τα κατάλληλα λόγια τις δύσκολες στιγμές είναι πρόκληση. Γι’ αυτό, συγκεντρώσαμε 10 φράσεις για να χωρίσεις χωρίς κακίες και δράματα, όπως τις προτείνουν οι ειδικοί.

10 φράσεις για να χωρίσεις χωρίς δράματα

1. «Είναι δύσκολο για μένα να το πω, αλλά δεν πιστεύω ότι ταιριάζουμε μακροπρόθεσμα. Σε νοιάζομαι και δεν θέλω να πληγωθούμε αργότερα»

Αναγνωρίζεις τα συναισθήματά σου για το άτομο, αλλά ξεκαθαρίζεις ότι δεν βλέπεις μέλλον στη σχέση.

2. «Νιώθω ότι έχουμε απομακρυνθεί και υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Δεν φταίει κάποιος, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι»

Εξηγείς τον λόγο, χωρίς να ρίχνεις το φταίξιμο στον άλλον.

3. «Αισθάνομαι ότι εξελισσόμαστε σε διαφορετικές κατευθύνσεις και θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν είμαστε πια στην ίδια σελίδα»

Υπογραμμίζεις τις διαφορές στις προτεραιότητες που δεν μπορούν να γεφυρωθούν.

4. «Ο χρόνος που περάσαμε μαζί ήταν πολύ ξεχωριστός για μένα, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται να εστιάσω στον εαυτό μου. Σου αξίζει κάποιος που είναι 100% εκεί, και δεν μπορώ να είμαι αυτός ο άνθρωπος»

Δηλώνεις τη μετατόπιση της προσοχής σου από τη σχέση στην προσωπική σου ανάπτυξη.

5. «Δεν νιώθω ευτυχισμένος/η σε αυτή τη σχέση και δεν πιστεύω ότι μπορούμε να το αλλάξουμε»

Μια άμεση και ειλικρινής δήλωση για τα συναισθήματά σου που βάζει σαφές τέλος.

6. «Συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι κάτι διαφορετικό στη ζωή μου τώρα. Ήθελα πολύ να πετύχει γιατί σε νοιάζομαι, αλλά οφείλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου»

Εστιάζεις στις δικές σου ανάγκες χωρίς να κατηγορείς τη συμπεριφορά του/της συντρόφου σου.

7. «Σημαίνεις πολλά για μένα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε χωριστά»

Εκφράζεις την εκτίμησή σου για όσα ζήσατε, μένοντας παράλληλα σταθερός/ή στην απόφασή σου.

8. «Το σκέφτηκα πολύ και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο και για τους 2 μας. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά νιώθω ότι είναι η σωστή»

Δείχνεις ότι η απόφασή σου είναι προϊόν ώριμης σκέψης που λαμβάνει υπόψη και τις 2 πλευρές.

9. «Προσπαθήσαμε και οι 2 αρκετές φορές, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν λειτουργεί»

Αναγνωρίζεις την προσπάθεια που κατέβαλε η ομάδα (και οι δυο σας) και αποδέχεσαι την πραγματικότητα.

10. «Δεν νιώθω πια όπως πριν για τη σχέση μας και θεώρησα δίκαιο να σ’ το πω»

Δηλώνεις με ειλικρίνεια ότι τα συναισθήματά σου άλλαξαν, δείχνοντας σεβασμό στον χρόνο του άλλου.

Γιατί η ειλικρίνεια με ενσυναίσθηση είναι σωστή επιλογή σε έναν χωρισμό (και όχι μόνο)

Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν ή ότι πιάνεται εξ απήνης. Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι η ειλικρίνεια είναι δώρο, ακόμα κι όταν πονάει. Το να ξεσπάσεις με θυμό ή να γίνεις σκληρή/ός μπορεί να σου δώσει μια στιγμή ανακούφισης, αλλά μακροπρόθεσμα η ευγένεια είναι αυτή που κερδίζει. Το να αφήνεις με ευγένεια μια σχέση που δεν έχει μέλλον είναι δείγμα υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης. Τους παρορμητικούς θυμούς δεν μπορείς να τους πάρεις πίσω.

Αναγνώρισε όσα σου προσέφερε ο άλλος.

Μίλα με ειλικρίνεια για τα συναισθήματά σου.

Δείξε ενσυναίσθηση στην αντίδρασή του, χωρίς όμως να υποχωρείς από την αλήθεια σου.

Φέρσου με ευγένεια στον άλλον, αλλά και στον εαυτό σου.

Στο τέλος της ημέρας, ένας χωρισμός σε συνθήκες σεβασμού δεν προστατεύει μόνο την ψυχική υγεία του πρώην συντρόφου σου, αλλά διαφυλάσσει την αξιοπρέπειά σου και τις ισορροπίες με τους κοινούς σας φίλους.

Πηγή: ladylike.gr