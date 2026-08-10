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Κιμ Καρντάσιαν και Λιούις Χάμιλτον πόζαραν μαζί στο Instagram

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Σε μια σειρά από στιγμιότυπα πόζαραν μαζί η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον.

Το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι, που είναι μαζί από τον Νοέμβριο του 2025, δημοσιεύει στα social media όλο και πιο συχνά κοινές φωτογραφίες του.

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στιγμές από τη σχέση της με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο και τράβηξαν selfie αγκαλιά μπροστά σε καθρέφτη.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνεται και μια εικόνα με το ζευγάρι να ποζάρει με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Δείτε τις φωτογραφίες

Κιμ Καρντάσιαν

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