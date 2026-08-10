Ο Μάνος Μαλλιαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του: “Είπε το ναι”

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής του πήρε το προηγούμενο διάστημα ο Μάνος Μαλλιαρός.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, μετά το δραματικό και πρόωρο τέλος του ριάλιτι επιβίωσης με τον τρομακτικό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ηρεμήσει και να ξαναβρεί τα πατήματά του.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου όταν είχε το μοιραίο ατύχημα που του στοίχησε το πόδι του, αποφάσισε όμως να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.

Έτσι, αποφάσισε να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του, Μάγδα Βρέντζου. Η αγαπημένη του ανέβασε ένα story στο Instagram, δείχνοντας το μονόπετρο δαχτυλίδι που της χάρισε ο καλός της και ταυτόχρονα αποκάλυψε ότι είπε το πολυπόθητο «ναι» και πλέον το νεαρό ζευγάρι κινείται σε τροχιά γάμου.

Μάλιστα, πρόταση γάμου έγινε κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Μήλο, ενώ βρίσκονταν σε σκάφος.

«Είπε το ναι», έγραψε πάνω στη φωτογραφία που ανέβασε.