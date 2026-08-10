Βελόπουλος: Να σταματήσει η φορολαίλαπα που φτωχοποιεί τους Έλληνες

«Με υπερπλεονάσματα άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026, ο πρωθυπουργός ανεβαίνει στη ΔΕΘ για να “μοιράσει” 2 δισ. Είναι σαν τον κλέφτη, ο οποίος αφού έχει αρπάξει τα πάντα, επιστρέφει ένα μικρό μέρος των κλοπιμαίων», αναφέρει σε σημερινή του δήλωση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο «για την Ελληνική Λύση η πάταξη της υπερφορολόγησης και της φορολαίλαπας που φτωχοποιεί τους Έλληνες πρέπει να σταματήσει και το σύνολο των κλεμμένων από την φοροληστεία να επιστραφούν στους Έλληνες».