Η checklist του Δεκαπενταύγουστου: Τι πρέπει να ελέγξετε πριν κλειδώσετε το σπίτι για τις διακοπές

Η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου πλησιάζει και η ανυπομονησία για τις διακοπές φτάνει στο κατακόρυφο. Ωστόσο, μέσα στη βιασύνη της τελευταίας στιγμής και το φτιάξιμο της βαλίτσας, είναι εύκολο να παραβλεφθούν βασικά θέματα ασφάλειας και εξοικονόμησης ενέργειας. Ετοιμάσαμε έναν γρήγορο οδηγό με τα σημαντικότερα πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν γυρίσετε το κλειδί στην εξώπορτα, ώστε να επιστρέψετε χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις.

1. Παροχές ρεύματος και νερού

Γενικός διακόπτης νερού: Κλείστε την κεντρική παροχή νερού. Ένα σπασμένο λάστιχο στο πλυντήριο ή ένα καζανάκι που τρέχει μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα και σοβαρές ζημιές όσο λείπετε.

Κλείστε την κεντρική παροχή νερού. Ένα σπασμένο λάστιχο στο πλυντήριο ή ένα καζανάκι που τρέχει μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα και σοβαρές ζημιές όσο λείπετε. Θερμοσίφωνας: Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης του θερμοσίφωνα είναι κατεβασμένος.

Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης του θερμοσίφωνα είναι κατεβασμένος. Ηλεκτρικές συσκευές: Βγάλτε από την πρίζα τηλεοράσεις, υπολογιστές, μικροσυσκευές και router. Εκτός από την εξοικονόμηση ρεύματος, τα προστατεύετε από ενδεχόμενες αυξομειώσεις της τάσης ή καταιγίδες.

Βγάλτε από την πρίζα τηλεοράσεις, υπολογιστές, μικροσυσκευές και router. Εκτός από την εξοικονόμηση ρεύματος, τα προστατεύετε από ενδεχόμενες αυξομειώσεις της τάσης ή καταιγίδες. Ψυγείο: Καθαρίστε το από αλλοιώσιμα τρόφιμα. Αν πρόκειται να λείψετε για πολλές ημέρες, είναι καλή ευκαιρία να το αδειάσετε τελείως και να το βγάλετε από την πρίζα (αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή).

2. Ασφάλεια του χώρου

Κλειδώματα και κουφώματα: Κλειδώστε τη δική σας πόρτα ασφαλείας (με διπλοκλείδωμα) και βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα, οι μπαλκονόπορτες και τα ρολά είναι ασφαλισμένα, ειδικά αν μένετε σε χαμηλό όροφο.

Κλειδώστε τη δική σας πόρτα ασφαλείας (με διπλοκλείδωμα) και βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα, οι μπαλκονόπορτες και τα ρολά είναι ασφαλισμένα, ειδικά αν μένετε σε χαμηλό όροφο. Μπαλκόνι και τέντες: Μαζέψτε εντελώς τις τέντες για να αποφύγετε ζημιές από αιφνίδιους ισχυρούς ανέμους. Απομακρύνετε από το μπαλκόνι αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.

Μαζέψτε εντελώς τις τέντες για να αποφύγετε ζημιές από αιφνίδιους ισχυρούς ανέμους. Απομακρύνετε από το μπαλκόνι αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν. Συναγερμός: Αν διαθέτετε σύστημα ασφαλείας, ελέγξτε ότι οι αισθητήρες λειτουργούν σωστά και ενεργοποιήστε το λίγο πριν βγείτε.

3. Φροντίδα για τα φυτά και τα σκουπίδια

Σκουπίδια: Αδειάστε όλους τους κάδους του σπιτιού (κουζίνα, μπάνιο) πριν φύγετε. Η ζέστη του Αυγούστου μπορεί να δημιουργήσει εντόνως δυσάρεστες οσμές και να προσελκύσει έντομα.

Αδειάστε όλους τους κάδους του σπιτιού (κουζίνα, μπάνιο) πριν φύγετε. Η ζέστη του Αυγούστου μπορεί να δημιουργήσει εντόνως δυσάρεστες οσμές και να προσελκύσει έντομα. Πότισμα φυτών: Εγκαταστήστε ένα αυτόματο σύστημα ποτίσματος ή τοποθετήστε ειδικά μπουκάλια/σφαίρες ποτίσματος. Αν πρόκειται για γλάστρες μπαλκονιού, μεταφέρετέ τις σε σκιερό μέρος.

4. Κοινωνικός έλεγχος