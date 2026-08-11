Υπουργείο Παιδείας: Μόνιμοι διορισμοί 4.789 εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχωρά το υπουργείο Παιδείας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι διορισμοί αφορούν εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαιδευτικούς κλάδων που υπηρετούν σε μουσικά σχολεία.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019.

Οι διορισμοί με αριθμούς

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με την υπουργική απόφαση 103319/Ε1/30-07-2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/τ. ΑΣΕΠ/04-08-2026, με ΑΔΑ 9ΘΧ346ΝΚΠΔ-ΔΤΣ.

Ειδικότερα, διορίζονται:

-1.421 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2025 (Γ΄ 3363/2026) και 4ΕΑ/2025 (Γ΄ 2251/2026), όπως ισχύουν, εκ των οποίων:

-287 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

-1.090 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

-44 σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) καθώς και

-3.368 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

-2.403 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

-890 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και

-75 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε μουσικά σχολεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη όλων των θέσεων που είχαν διατεθεί για διορισμό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση.

Ο λόγος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ήταν η έλλειψη υποψηφίων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων.

Το πρόβλημα ήταν εντονότερο στους κλάδους ΠΕ03 (Μαθηματικών) και ΠΕ04 (Φυσικών Επιστημών), όπου οι διαθέσιμες θέσεις δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν στο σύνολό τους.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο Τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί για τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

«Σήμερα για σχεδόν πεντέμισι χιλιάδες εκπαιδευτικούς ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο. Οι νέοι μόνιμοι διορισμοί που ανακοινώνουμε έρχονται να προστεθούν στους 48.653 που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από το 2020, μεταξύ των οποίων και οι 10.000 της περσινής χρονιάς», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, αναφερόμενη στους διορισμούς, συμπληρώνοντας:

«Η σταθερή παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο έχει ουσιαστική σημασία. Δημιουργεί συνέχεια στη μάθηση, χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και επιτρέπει σε κάθε παιδί να αισθάνεται ότι έχει δίπλα του τον άνθρωπο που το γνωρίζει, το καθοδηγεί και το στηρίζει. Έτσι χτίζεται ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο, μέσα στην τάξη, με εκπαιδευτικούς που μπορούν να αφοσιωθούν στο έργο τους και στα παιδιά μας».