Γεωργιάδης: Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχός μας, θλιβερή μειοψηφία όσοι προκαλούν επεισόδια σε βάρος Εβραίων τουριστών

Τα επεισόδια κατά Ισραηλινών τουριστών από μέλη της άκρας Αριστεράς, που τους χαρακτήρισε θλιβερή μειοψηφία, καταδίκασε με ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, που κάλεσε τους πολίτες του Ισραήλ να έρχονται στη χώρα μας, ενώ ζήτησε παρέμβαση εισαγγελέα σε περίπτωση που υπάρξουν επεισόδια κατά την άφιξη κρουαζιερόπλοιου στον Βόλο σε λίγες ημέρες.

Σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ με υπότιτλους στην εβραϊκή γλώσσα, ο υπουργός Υγείας πήρε θέση για τα περιστατικά σε βάρος τουριστών από το Ισραήλ που επιλέγουν τη χώρα μας για να περάσουν τις διακοπές τους.

«Το να περιμένουμε από τους ανάγωγους, μη πω καμιά χειρότερη λέξη, της άκρας Αριστεράς που κάθε Αύγουστο βρίσκουν ως κορυφαία ασχολία γι’ αυτούς να κυνηγάνε Εβραίους συνανθρώπους μας μόνο και μόνο γιατί είναι Εβραίοι, δεν περιμένει κανείς ούτε λογική ούτε ευαισθησία», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Ούτε να καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος της Ελλάδας που μας στηρίζει στην προσπάθεια να μην πάρει η Τουρκία τα F-35, που μας υποστηρίζει σε όλα τα ζητήματα της Κύπρου, σε όλα τα ζητήματα του Αιγαίου, που μας υποστηρίζει με επενδύσεις και με εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κι αυτό το καλοκαίρι ευτυχώς στην Ελλάδα και δίνουν δουλειά σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Τίποτα από αυτά δεν θα περίμενε κανείς να σεβαστούν αυτοί οι άνθρωποι που ούτε αγαπούν την Ελλάδα, ούτε την πιστεύουν, αφού είναι διεθνιστές και δεν πιστεύουν σε χώρες».

«Τα συνθήματα που φωνάζουν είναι ότι θέλουν την εξαφάνιση του Ισραήλ από τον χάρτη. Αν πράγματι μαζευτούν στον Βόλο για να σταματήσουν κρουαζιερόπλοιο με τουρίστες που είναι Εβραίοι, περιμένω να παρέμβει ο εισαγγελεάς βάσει και του σχετικοιύ αντιρατσιστικού νόμου που έχει ψηφιστεί», επισήμανε και κλείνοντας συμπλήρωσε: «Μην φοβάστε να έρθετε στην Ελλάδα. Αυτοί που κάνουν τα επεισόδια είναι θλιβερές μειοψηφίες. Υπάρχουν χιλιάδες Έλληνες που αγαπούν και στηρίζουν το Ισραήλ».

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