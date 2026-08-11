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Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Βάνια Ντρκούσιτς

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THESTIVAL TEAM

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Ο Βάνια Ντρκούσιτς φαίνεται ότι θα φορέσει τελικά τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αφού οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν αυτή τη φορά να βρουν τη “χρυσή τομή” για να τον αποκτήσουν από τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Ο ΠΑΟΚ “πάλεψε” για τη μετεγγραφή του Βάνια Ντρκούσιτς και τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά τότε η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης δεν… υποχώρησε στις “πιέσεις” της ομάδας της Θεσσαλονίκης για τον 27χρονο Σλοβένο αμυντικό.

Οι Θεσσαλονικείς επανήλθαν όμως για τον διεθνή στόπερ της ρωσικής ομάδας και φαίνεται ότι έφθασε σε συμφωνία μαζί της, για να πάρει τον παίκτη στην Τούμπα. Απομένουν έτσι οι λεπτομέρειες για να “κλείσει” οριστικά η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ και να έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει στη νέα του ομάδα.

ΠΑΟΚ

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