Στιγμές τρόμου για επιβάτες πτήσης: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πουλιά και έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε σε πτήση της American Airlines στις ΗΠΑ, όταν Boeing 737 συγκρούστηκε με πουλιά κατά την απογείωσή του από το Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν φλόγες στον έναν κινητήρα και το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.



Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πτήση 1760, η οποία είχε προορισμό τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 181 άτομα.



Λίγο μετά την απογείωση, ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενημερώνοντας τον πύργο ελέγχου για πρόβλημα στον κινητήρα, σύμφωνα με το CNN. «Έχουμε πρόβλημα με τον κινητήρα» ακούγεται να αναφέρει ο κυβερνήτης σε ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.



Άλλος πιλότος, ο οποίος είχε οπτική επαφή με το περιστατικό, ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι είδε το Boeing να πέφτει πάνω σε πουλιά, τα οποία φαίνεται ότι χτύπησαν τουλάχιστον τον αριστερό κινητήρα.



Επιβάτης της πτήσης, ο Πάτρικ Γκότβαλτ, κατέγραψε σε βίντεο φλόγες να βγαίνουν από τον κινητήρα ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται στον αέρα και πετά πάνω από τη θάλασσα.

An American Airline Boeing 737 hit birds while taking off from Myrtle Beach, South Carolina, Monday, leading to flames shooting from an engine and an emergency landing. https://t.co/BTFKpdcZ5x pic.twitter.com/BQLefxqKgU — CNN (@CNN) August 11, 2026

Το Boeing άρχισε να πραγματοποιεί κύκλους προκειμένου να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, ενώ στο έδαφος είχαν ήδη κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος επέστρεψε τελικά στο αεροδρόμιο του Μιρτλ Μπιτς και προσγειώθηκε με ασφάλεια.