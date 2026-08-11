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Στιγμές τρόμου για επιβάτες πτήσης: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πουλιά και έπιασε φωτιά ο κινητήρας – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σε πτήση της American Airlines στις ΗΠΑ, όταν Boeing 737 συγκρούστηκε με πουλιά κατά την απογείωσή του από το Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας, με αποτέλεσμα να εμφανιστούν φλόγες στον έναν κινητήρα και το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα στην πτήση 1760, η οποία είχε προορισμό τη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 181 άτομα.

Λίγο μετά την απογείωση, ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, ενημερώνοντας τον πύργο ελέγχου για πρόβλημα στον κινητήρα, σύμφωνα με το CNN. «Έχουμε πρόβλημα με τον κινητήρα» ακούγεται να αναφέρει ο κυβερνήτης σε ηχητικό ντοκουμέντο από τις επικοινωνίες με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Άλλος πιλότος, ο οποίος είχε οπτική επαφή με το περιστατικό, ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι είδε το Boeing να πέφτει πάνω σε πουλιά, τα οποία φαίνεται ότι χτύπησαν τουλάχιστον τον αριστερό κινητήρα.

Επιβάτης της πτήσης, ο Πάτρικ Γκότβαλτ, κατέγραψε σε βίντεο φλόγες να βγαίνουν από τον κινητήρα ενώ το αεροσκάφος βρίσκεται στον αέρα και πετά πάνω από τη θάλασσα.

Το Boeing άρχισε να πραγματοποιεί κύκλους προκειμένου να επιστρέψει στο αεροδρόμιο, ενώ στο έδαφος είχαν ήδη κινητοποιηθεί οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το αεροσκάφος επέστρεψε τελικά στο αεροδρόμιο του Μιρτλ Μπιτς και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

ΗΠΑ Πτήση

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