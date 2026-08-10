Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση για το νέο του επαγγελματικό ξεκίνημα

Έναν νέο κύκλο στην επαγγελματική του πορεία ανοίγει ο Γιώργος Μαζωνάκης, προχωρώντας σε μια δυναμική συνεργασία με τον όμιλο ΜΚ Group – Μαροσούλη – Κοταρίδη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής συναντά ξανά επαγγελματικά τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη, με τους οποίους τον συνδέει κοινή διαδρομή στον χώρο της νυχτερινής ψυχαγωγίας.

Η ανακοίνωση της νέας συνεργασίας:

“Αθήνα, 10η Αυγούστου του 2026

Μια φορά κι έναν καιρό… Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία. Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα. Εξέλιξη.

Και τώρα… Στο τώρα… Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια ΟΙΚΟγένεια. Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος.

Το παρελθόν μας φέρνει εδώ. Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο. A, animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως. Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη… Και θα περάσετε εσείς καλά… κι εμείς καλύτερα.

Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε. Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε.”