Διατροφολόγοι: Γιατί να πείτε όχι στις δίαιτες του ίντερνετ

Ποιος είναι ο πλέον αρμόδιος να καθοδηγήσει τη διατροφή μας; Τα επιστημονικά δεδομένα τεκμηριώνουν γιατί η διατροφική καθοδήγηση αποτελεί αντικείμενο του κλινικού διαιτολόγου – διατροφολόγου και όχι του ιατρού ή των influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

«Παρότι πολλοί γιατροί μεταδίδουν αξιόλογες πληροφορίες για την υγιεινή διατροφή, υπάρχει και ο αυτόνομος αυτός επιστημονικός κλάδος που αναλαμβάνει τη διατροφική καθοδήγηση. Η βαθιά κατανόηση του μεταβολισμού, της επίδρασης των θρεπτικών συστατικών στον οργανισμό και των εξατομικευμένων διατροφικών παρεμβάσεων απαιτεί πολυετή εκπαίδευση, η οποία διδάσκεται ολοκληρωμένα μόνο στα πανεπιστημιακά τμήματα Διαιτολογίας – Διατροφής», σημειώνει ο κ. Ευμενής Καραφυλλίδης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General.

Δείτε ποιοι είναι οι λόγοι που θα πρέπει ο ειδικός για τη διατροφή σας να είναι μόνο ο διατροφολόγος και όχι ο γενικός γιατρός και πολύ περισσότερο κάποιος influencer.

1. Διατροφολόγοι Vs Γιατροί: Έχουν διαφορετική επιστημονική εκπαίδευση

Οι ιατρικές σχολές διεθνώς παρέχουν περιορισμένη εκπαίδευση στη διατροφή (συχνά <20–25 ώρες στο σύνολο των σπουδών).

Αντίθετα, ο κλινικός διαιτολόγος εκπαιδεύεται επί τουλάχιστον 4 ακαδημαϊκά έτη αποκλειστικά:

• Στη βιοχημεία και στον μεταβολισμό των θρεπτικών συστατικών

• Στις ορμονικές και φλεγμονώδεις αποκρίσεις που προκαλεί η διατροφή

• Στη διατροφική αντιμετώπιση παθολογιών (καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, νεφρική νόσος, ενδοκρινολογικές διαταραχές)

• Στην κλινική αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενών

• Στις αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών – φαρμάκων

Αυτή η εις βάθος εκπαίδευση είναι αναγκαία για ασφαλείς και αποτελεσματικές διατροφικές παρεμβάσεις.

2. Η επιστημονική τεκμηρίωση στη διατροφή είναι εξαιρετικά σύνθετη

Η έρευνα στη διατροφή εξελίσσεται ταχύτερα από σχεδόν κάθε άλλο κλάδο υγείας. Η ορθή ερμηνεία της απαιτεί:

• Κατανόηση συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων

• Αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας κλινικών μελετών

• Γνώση επιδημιολογικών περιορισμών

• Κατανόηση βιοχημικών και φυσιολογικών μηχανισμών

• Ικανότητα μεταφοράς των ερευνητικών δεδομένων σε εφαρμόσιμα, εξατομικευμένα πρωτόκολλα

Αυτή η εξειδικευμένη ανάλυση αποτελεί τον πυρήνα του επαγγέλματος του διαιτολόγου.

3. Ο γιατρός και ο διαιτροφολόγος έχουν συμπληρωματικούς —όχι εναλλάξιμους— ρόλους

Ο γιατρός:

• Διαγιγνώσκει παθήσεις

• Συνταγογραφεί φαρμακευτική αγωγή

• Παρακολουθεί ιατρικούς δείκτες και επιπλοκές

Ο διαιτολόγος:

Σχεδιάζει, εφαρμόζει και προσαρμόζει διατροφικά πρωτόκολλα, λαμβάνοντας υπόψη:

• Μεταβολικούς στόχους

• Ιατρικό ιστορικό και συννοσηρότητες

• Φαρμακευτική αγωγή

• Μικροθρεπτικές ελλείψεις

• Ενεργειακές ανάγκες και σωματική σύσταση

Η διαιτολογία δεν είναι lifestyle· είναι εφαρμοσμένη κλινική επιστήμη.

4. Η σωστή διατροφική καθοδήγηση απαιτεί εξατομίκευση — όχι γενικές συμβουλές

Τα social media μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν:

• Αξιολόγηση ιατρικού και διαιτολογικού ιστορικού

• Ανάλυση εργαστηριακών εξετάσεων

• Έλεγχο σωματικής σύστασης

• Προσαρμογή σε πραγματικές συνθήκες ζωής

• Συνεχή παρακολούθηση και επανεκτίμηση

Κάθε οργανισμός, κάθε παθολογία και κάθε μεταβολικό προφίλ απαιτεί εξατομικευμένη επιστημονική προσέγγιση.

5. Η άσκηση της διαιτολογικής πράξης απαιτεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οποιοσδήποτε παρέχει εξατομικευμένη διατροφική καθοδήγηση ή κλινική διαιτολογική φροντίδα οφείλει να διαθέτει επίσημη άδεια άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου.

Αυτό εξασφαλίζει ότι:

• Ο επαγγελματίας έχει ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση

• Πληροί τις νομικές και επαγγελματικές προϋποθέσεις

• Δεσμεύεται από δεοντολογικό κώδικα και πλαίσιο ευθύνης

• Παρέχει συμβουλές με ασφάλεια και επιστημονική επάρκεια

6. Η διατροφική παρέμβαση προστατεύει τον ασθενή, όχι τον επαγγελματία

Ακόμη και όταν η διαδικτυακή πληροφορία είναι ορθή, η εφαρμογή της στον πραγματικό άνθρωπο απαιτεί τον επαγγελματία υγείας που έχει εκπαιδευτεί αποκλειστικά:

• Στη βιοχημεία της διατροφής

• Στον μεταβολισμό

• Στην κλινική διατροφική θεραπεία

• Και διαθέτει την απαραίτητη νόμιμη άδεια άσκησης επαγγέλματος

Κομβικό ρόλο διαδραματίζει η πρακτική εμπειρία του κλινικού διαιτολόγου

«Η αποτελεσματικότητα της διατροφικής παρέμβασης βασίζεται στην εκτεταμένη πρακτική εφαρμογή και κλινική εμπειρία του διαιτολόγου σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, καθώς και σε άτομα που επιθυμούν απώλεια βάρους ή ουσιαστική αλλαγή τρόπου ζωής.

Η εμπειρία αυτή επιτρέπει την προσαρμογή των επιστημονικών δεδομένων στην καθημερινότητα, τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους και τις πραγματικές δυσκολίες συμμόρφωσης, στοιχείο απαραίτητο για βιώσιμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ο γιατρός και ο διαιτολόγος λειτουργούν συμπληρωματικά, ο καθένας με την εξειδίκευσή του. Η συνεργασία τους εξασφαλίζει τεκμηριωμένη, ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα υγείας», καταλήγει ο κ. Καραφυλλίδης.

Πηγή: iatropedia.gr