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Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Απίθανη εμφάνιση για την ελληνική τετράδα στα 4×200μ. ελεύθερο – Πανελλήνιο ρεκόρ από Μάρκο και ομαδικό

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THESTIVAL TEAM

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Οι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος που συνθέτουν την ελληνική ομάδα στο 4Χ200 ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, διέλυσαν το πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 7:08:15 στον τελικό.

Η ελληνική τετράδα έγραψε ιστορία στο Παρίσι, αλλά τερμάτισε στην όγδοη θέση στον τελικό. Οι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 7:09:10 για παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο, καταγράφοντας 7:08:15.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος και διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ με 1:44.93. Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης έκανε 1:47.81, ο Κωνσταντίνος Στάμου 1:47.57 και ο Ανδρέας Βαζαίος 1:47.84.

Στο βάθρο ανέβηκαν η Μεγάλη Βρετανία με χρόνο 7:01.52, η οικοδέσποινα Γαλλία με 7:02.23 και η Γερμανία με 7:02.28.

Κολύμβηση

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