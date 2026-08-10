Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Απίθανη εμφάνιση για την ελληνική τετράδα στα 4×200μ. ελεύθερο – Πανελλήνιο ρεκόρ από Μάρκο και ομαδικό

Οι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος που συνθέτουν την ελληνική ομάδα στο 4Χ200 ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, διέλυσαν το πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 7:08:15 στον τελικό.

Η ελληνική τετράδα έγραψε ιστορία στο Παρίσι, αλλά τερμάτισε στην όγδοη θέση στον τελικό. Οι Δημήτρης Μάρκος, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου και Ανδρέας Βαζαίος ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν 7:09:10 για παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο, καταγράφοντας 7:08:15.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος ξεκίνησε πρώτος και διέλυσε πανελλήνιο ρεκόρ με 1:44.93. Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης έκανε 1:47.81, ο Κωνσταντίνος Στάμου 1:47.57 και ο Ανδρέας Βαζαίος 1:47.84.

Στο βάθρο ανέβηκαν η Μεγάλη Βρετανία με χρόνο 7:01.52, η οικοδέσποινα Γαλλία με 7:02.23 και η Γερμανία με 7:02.28.