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Ξηρασία και καύσωνες πιέζουν τη Γαλλία: Περιορισμοί στο νερό σχεδόν στο 70% της χώρας

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Σε σχεδόν το 70% της Γαλλίας έχουν επιβληθεί μέτρα περιορισμού της χρήσης του νερού, εξαιτίας της ξηρασίας που επιδεινώνεται λόγω των επανειλημμένων κυμάτων καύσωνα που πλήττουν τη χώρα εδώ και τρεις μήνες, έγινε σήμερα γνωστό από την κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε πως την προσεχή Τετάρτη θα οργανώσει μια συνάντηση με θέμα την κρίση.

«Την ώρα που η Γαλλία διανύει μια ιδιαίτερα έντονη περίοδο ξηρασίας, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνεχίζουν να επιτείνουν την πίεση στους υδάτινους πόρους» και «σχεδόν το 70% της γαλλικής επικράτειας υπόκειται σε περιορισμούς στη χρήση του νερού», διευκρίνισε το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης.

Την 9η Αυγούστου, 99 νομοί, ήτοι το σύνολο της γαλλικής μητροπολιτικής επικράτειας, βρίσκονταν τουλάχιστον σε επίπεδο επιφυλακής. Μεταξύ αυτών, 67 νομοί κηρύχθηκαν σε κατάσταση κρίσης, το υψηλότερο επίπεδο, και 21 σε κατάσταση ενισχυμένης επιτήρησης.

Στο επίπεδο κρίσης, το νερό προορίζεται για χρήσεις που αποτελούν προτεραιότητα: υγεία, πολιτική ασφάλεια, πόσιμο νερό, δημόσια υγιεινή. Στα επίπεδα συναγερμού και στα αυξημένα επίπεδα επιτήρησης, επιβάλλονται περιορισμοί στο πότισμα των κήπων και των χώρων πρασίνου, στο γέμισμα πισίνων, στο πλύσιμο των αυτοκινήτων και στην άρδευση των καλλιεργειών.

Την Τετάρτη, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπού, αναμένεται να συναντηθεί με τα μέλη της Επιτροπής Υδρολογικής Πρόβλεψης και Παρακολούθησης (CASH), καθώς και με νομάρχες, για να συζητήσουν τις προκλήσεις της ξηρασίας.

Γαλλία

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