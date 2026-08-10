Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αλλάζει επίπεδο: Στην τελική ευθεία το σύγχρονο προπονητικό κέντρο – Δείτε βίντεο

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται το νέο Αθλητικό Κέντρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του ΙΚΕΑ, με τις εργασίες να προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.

Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα που θα περιλαμβάνει δύο κλειστά γήπεδα μπάσκετ και πολλαπλές βοηθητικές εγκαταστάσεις.

Η υποδομή αυτή είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει τις ιδανικότερες συνθήκες προετοιμασίας στον Αντρέα Τρινκιέρι, το τεχνικό του επιτελείο και τους αθλητές του Δικεφάλου.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, η παράδοση της νέας «Φούσκας» στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη να γίνει μέσα στο φθινόπωρο.

Για να γιορτάσει τη νέα αυτή εποχή, η ασπρόμαυρη ΚΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, το οποίο «ταξιδεύει» μια μπάλα της ομάδας από το “PAOK Sports Arena” στο υπό κατασκευή προπονητικό κέντρο.

Απεικόνιση από το… μέλλον

Η φωτορεαλιστική απεικόνιση του προπονητικού κέντρου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία έχει βρει και έχει ξεκινήσει ήδη τα έργα στην έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Πυλαίας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την έναρξη των εργασιών, υπάρχει η εκτίμηση της ολοκλήρωσης του έργου με χρονικό ορίζοντα μόλις μερικών μηνών, ώστε να είναι έτοιμο το επόμενο φθινόπωρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΑΕ, οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν:

Δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ

Χώρους ατομικής και ομαδικής εκγύμνασης

Σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης

Αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων

Αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων

Ιατρικούς και φυσικοθεραπευτικούς χώρους

Εξωτερικούς χώρους πρασίνου και στάθμευσης



Τη μελέτη για το έργο έχει αναλάβει η εταιρία Decathlon που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας το έργο που χαρακτηρίζεται ως «greenfield project αξιώσεων» αφού θα γίνει σε έναν χώρο από το μηδέν, χωρίς περιορισμούς δηλαδή από άλλες υποδομές ή κατασκευές.

Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, στο προπονητικό κέντρο έχουν ξεκινήσει πλέον και εκτελούνται αυτή τη στιγμή οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες. Θα ακολουθήσουν οι βασικές εργασίες για την κατασκευή του προπονητικού κέντρου, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να είναι στη διάθεση της ομάδας μέσα στο φθινόπωρο σε χρόνο… ρεκόρ.

Πηγή: metrosport.gr