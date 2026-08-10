Σεισμός στην Κολομβία: “Πάγωσα, δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου” λέει Έλληνας στη Μπογκοτά

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά, Γιώργος Σιταράς, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο STAR.

«Είναι η στιγμή που παγώνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια δόνηση τέτοιας έντασης ώστε, όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι του, δεν μπορούσε να διατηρήσει την ισορροπία του.

Ο σεισμός που συγκλόνισε την Κολομβία ήταν, όπως λέει ο ίδιος, ο ισχυρότερος που έχει βιώσει στη ζωή του. «Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν ο πιο δυνατός που έχω ζήσει στη ζωή μου», δήλωσε, την ώρα που ο απολογισμός της καταστροφής έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 100 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, βρισκόταν στο κρεβάτι του όταν άρχισε η ισχυρή δόνηση. «Ξύπνησα και είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς. Είναι η στιγμή που παγώνεις», είπε, αποτυπώνοντας τις πρώτες στιγμές μετά το ξύπνημά του.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, όπως περιγράφει, ώστε ολόκληρος ο χώρος γύρω του έμοιαζε να κινείται. «Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν», ανέφερε.

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η στιγμή που προσπάθησε να σηκωθεί. «Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πώς, πήγαινες δεξιά αριστερά. Δηλαδή δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», περιέγραψε.