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Σεισμός στην Κολομβία: “Πάγωσα, δεν μπορούσα να κρατήσω την ισορροπία μου” λέει Έλληνας στη Μπογκοτά

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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία περιέγραψε ο Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά, Γιώργος Σιταράς, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο STAR.

«Είναι η στιγμή που παγώνεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια δόνηση τέτοιας έντασης ώστε, όταν σηκώθηκε από το κρεβάτι του, δεν μπορούσε να διατηρήσει την ισορροπία του.

Ο σεισμός που συγκλόνισε την Κολομβία ήταν, όπως λέει ο ίδιος, ο ισχυρότερος που έχει βιώσει στη ζωή του. «Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο. Ήταν πολύ δυνατός. Ήταν ο πιο δυνατός που έχω ζήσει στη ζωή μου», δήλωσε, την ώρα που ο απολογισμός της καταστροφής έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 100 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά, βρισκόταν στο κρεβάτι του όταν άρχισε η ισχυρή δόνηση. «Ξύπνησα και είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς. Είναι η στιγμή που παγώνεις», είπε, αποτυπώνοντας τις πρώτες στιγμές μετά το ξύπνημά του.

Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια, όπως περιγράφει, ώστε ολόκληρος ο χώρος γύρω του έμοιαζε να κινείται. «Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν», ανέφερε.

Ακόμη πιο δύσκολη ήταν η στιγμή που προσπάθησε να σηκωθεί. «Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πώς, πήγαινες δεξιά αριστερά. Δηλαδή δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», περιέγραψε.

Κολομβία

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