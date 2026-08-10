Αιμοδοσία: Ελλείψεις αίματος λόγω διακοπών και ιού του Δυτικού Νείλου

«Καμπανάκι» από εκατοντάδες ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις, για τις αιμοδοσίες και τις ελλείψεις αίματος λόγω θέρους και ιού του Δυτικού Νείλου.

Σε απόγνωση βρίσκονται εκατοντάδες ασθενείς μιας και η παραδοσιακά δύσκολη περίοδος του Αυγούστου για την επάρκεια αίματος στα νοσοκομεία της χώρας, σε συνδυασμό με τα αυστηρά μέτρα αποκλεισμού αιμοδοτών λόγω της φετινής έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου, έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στις Αιμοδοσίες.

Οι σοβαρές ελλείψεις αίματος των τελευταίων ημερών -που μάλιστα αναμένεται να επιδεινωθούν τον 15αύγουστο- οδηγούν σε αλλεπάλληλες αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο ασθενείς με θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) και δρεπανοκυτταρική νόσο.

Για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, η εξασφάλιση αίματος δεν αποτελεί απλώς μια συμπληρωματική θεραπευτική αγωγή, αλλά τον μοναδικό τρόπο διατήρησής τους στη ζωή.

Η τακτική και απρόσκοπτη λήψη της ενδεδειγμένης ποσότητας αίματος αποτελεί τη βασική ασπίδα πρόληψης απέναντι σε σοβαρές επιπλοκές. Όταν οι μεταγγίσεις αναβάλλονται ή πραγματοποιούνται με μειωμένη ποσότητα (υπομετάγγιση), οι ασθενείς βιώνουν άμεση εξάντληση λόγω της ραγδαίας πτώσης του αιματοκρίτη, ενώ μακροπρόθεσμα κινδυνεύουν από καρδιακή ανεπάρκεια και σοβαρές βλάβες στα ζωτικά τους όργανα.

Η χρονική συνέπεια στο θεραπευτικό σχήμα είναι, ιατρικά, αδιαπραγμάτευτη, υποστηρίζουν οι θεράποντες γιατροί τους.

Ο χάρτης με τις ελλείψεις αίματος σύμφωνα με τους ασθενείς (ΕΟΘΑ)

Η τρέχουσα εικόνα στις Μονάδες Μεσογειακής Αναιμίας της χώρας είναι άκρως ανησυχητική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, περίπου 15 ασθενείς έχουν λάβει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μία εβδομάδα.

Στο Λαϊκό Νοσοκομείο, 19 ασθενείς παραμένουν χωρίς μετάγγιση και εκτός προγραμματισμού.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, 20 ασθενείς δεν έχουν μεταγγιστεί σύμφωνα με το θεραπευτικό τους σχήμα.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», το οποίο αποτελεί κόμβο εξυπηρετώντας περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, χορηγείται μόνο η πρώτη μονάδα αίματος. Οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν οι ίδιοι αιμοδότη για τη δεύτερη, αναγκαία μονάδα.

Αντίστοιχες αναβολές, καθώς και πρακτικές χορήγησης μίας μόνο μονάδας που αναγκάζουν τους ασθενείς να επιστρέφουν συχνότερα στα νοσοκομεία, καταγράφονται στη Ρόδο, στη Μυτιλήνη και σε άλλες μονάδες της επικράτειας.

Η διοίκηση της ΕΟΘΑ εξέδωσε ανακοίνωση περιγράφοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, αλλά και κάνοντας έκκληση στους πολίτες να αιμοδοτήσουν:

«Η ΕΟΘΑ απευθύνει έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας που μπορούν να αιμοδοτήσουν να προσφέρουν αίμα αυτή την περίοδο, σε Υπηρεσία Αιμοδοσίας νοσοκομείου ή σε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία. Όσοι προγραμματίζουν τις θερινές διακοπές τους μπορούν να εντάξουν σε αυτόν τον προγραμματισμό και την αιμοδοσία, προσφέροντας αίμα πριν από την αναχώρησή τους ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την επιστροφή τους. Μία αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει έως και τρεις συνανθρώπους μας. Αυτές τις ημέρες, κάθε αιμοδοσία είναι πολύτιμη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Προσθέτει επιπλέον επιβάρυνση στις Αιμοδοσίες, λόγω αποκλεισμού αιμοδοτών

Τα προβλήματα της προσφοράς αίματος έχουν γίνει φέτος ακόμη πιο σύνθετα, λόγω της τρέχουσας επιδημιολογικής εικόνας.

Τα αναγκαία μέτρα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για τη διασφάλιση της ασφάλειας των μεταγγίσεων από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν «παγώσει» αναγκαστικά ένα μεγάλο τμήμα της δεξαμενής των εθελοντών αιμοδοτών.

Τα αυστηρά πρωτόκολλα προστασίας και οι περιορισμοί δημιουργούν μια επιπρόσθετη «ασφυξία» στην ήδη μειωμένη καλοκαιρινή προσφορά, καθώς:

Υποψήφιοι αιμοδότες που αποχωρούν από περιοχή όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα (επηρεαζόμενες περιοχές) αποκλείονται από την αιμοδοσία για 28 ημέρες, αν δεν υπάρχει δυνατότητα μοριακού ελέγχου (ΝΑΤ).

Ως έκθεση θεωρείται πλέον ακόμη και μία διανυκτέρευση σε περιοχές όπως οι Δήμοι Πέλλας και Σκύδρας ή ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού.

Το ΕΚΕΑ έχει προχωρήσει σε προληπτική δέσμευση αποθεμάτων αίματος, πλάσματος και αιμοπεταλίων που συλλέχθηκαν μετά τις 15 Ιουλίου από δήμους που χαρακτηρίζονται επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου.

Άτομα που έχουν νοσήσει από τον ιό τίθενται εκτός αιμοδοσίας για 120 ημέρες μετά τη διάγνωση.

Οι αιμοδότες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την υπηρεσία αιμοδοσίας εάν εμφανίσουν πυρετό ή άλλα σχετικά συμπτώματα μέσα σε 15 ημέρες από την αιμοδοσία, ώστε να δεσμεύεται προληπτικά η μονάδα αίματος και τα παράγωγά της.

ΕΚΕΑ: Έκκληση για ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας

Παράλληλα, το ΕΚΕΑ ζητά από τις υπηρεσίες αιμοδοσίας περιοχών όπου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα να εντείνουν την ενημέρωση των συλλόγων και των εθελοντών αιμοδοτών, καθώς οι προσωρινοί αποκλεισμοί αυξάνουν τις ανάγκες για διαθέσιμες μονάδες αίματος.

Οι υπηρεσίες καλούνται επίσης να διατηρούν επαρκή αποθέματα, ώστε σε συνεργασία με το ΕΚΕΑ να μπορούν να καλύπτονται πιθανές έκτακτες ανάγκες σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στη σημερινή επικαιροποιημένη λίστα περιλαμβάνονται επηρεαζόμενοι ή υψηλού κινδύνου δήμοι στην Ανατολική Αττική, στον Βόρειο, Κεντρικό και Νότιο Τομέα Αθηνών, στη Δυτική Αττική, στη Λάρισα, την Καρδίτσα και την Πέλλα, με ειδική επισήμανση για τους δήμους που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου.

Πηγή: iatropedia.gr