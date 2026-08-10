Η Αναστασία Γιούσεφ ξέσπασε μέσω Instagram για πρώην φίλη της: “Δεν άνοιξα μόνο την καρδιά μου, της έδωσα δουλειές”

Ένα έντονο ξέσπασμα είχε μέσω του Instagram η Αναστασία Γιούσεφ, που από μέρα σε μέρα πρόκειται να φέρει στη ζωή το πρώτο της παιδί.

Η γνωστή χορεύτρια και influencer ανέβασε ένα βίντεο, μέσω του οποίου αναφερόταν σε μία πρώην φίλη της, χωρίς να την κατονομάζει. Ωστόσο, από όσα είπε η Αναστασία Γιούσεφ έγινε αντιληπτό ότι μιλάει για την influencer, Έφη Παπαμιχάλη.

«Να ξεκαθαρίσω ότι δεν ξεκινάω κανένα beef. Όμως πρόσφατα είδα ένα δημοσίευμα μιας πρώην φίλης μου που έλεγε για μένα. Είπα δεν θα μιλήσω, άστηνα. Βλέπω όμως και ένα δεύτερο που ειπώθηκε ότι εγώ την ήθελα για τα βίντεο. Ε, μέχρι εδώ. Εδώ όμως θα μιλήσω γιατί είμαι άνθρωπος καλός, που ανοίγω την καρδιά μου σε έναν άνθρωπο που μπορεί εγώ να πιστέψω. Μου άρεσε το χιούμορ του ή κάτι.

Δεν άνοιξα μόνο την καρδιά μου. Βασικά έδωσα δουλειές. Έδωσα πράγματα έτοιμα από αυτή τη δουλειά που χρειάζονται χρόνια για να τα μάθεις. Συμβουλές, αγάπη, βοήθεια. Πάρα πάρα πολλά πράγματα που ο ίδιος άνθρωπος τα ξέρει, οπότε δεν μπορεί να γυρνάει μετά και να λέει όταν σου τα δίνω όλα έτοιμα ότι εγώ ας πούμε ήθελα τα βίντεο. Ποια βίντεο; Εγώ την έκανα διάσημη αυτήν την κοπέλα, οπότε να λέει και ένα “ευχαριστώ”. Δηλαδή μέχρι ένα σημείο εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας», είπε η Αναστασία Γιούσεφ στο βίντεο που ανέβασε.

Σημειώνεται πως η influencer Έφη Παπαμιχάλη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή The Ster της Espresso και μίλησε για την πρώην φίλη της, Αναστασία Γιούσεφ.