Νίκος Παππάς: Στα 52,5 δισ. ευρώ τα χρέη προς τα Ταμεία – “Η ΝΔ είχε τους πόρους και άφησε το ιδιωτικό χρέος να γιγαντωθεί”

Στα 52,5 δισ. ευρώ έχουν φτάσει οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, από 35 δισ. ευρώ το 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ που επικαλείται ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών, Νίκος Παππάς.

Με αφορμή το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της «Ναυτεμπορικής», ο κ. Παππάς υποστηρίζει ότι η αύξηση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί ένδειξη επιδείνωσης της οικονομικής πίεσης που αντιμετωπίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Όπως αναφέρει, σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώα οφειλετών, δηλαδή το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει τους συγκεκριμένους οφειλέτες όχι «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας που, όπως υποστηρίζει, πιέζονται από την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι, παρά τους πρόσθετους δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους που είχε στη διάθεσή της τα τελευταία χρόνια, δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά το άφησε να διευρυνθεί.

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Παππάς παρουσιάζει σειρά στοιχείων για την εξέλιξη των οφειλών, των κατασχέσεων και του αριθμού των οφειλετών, ενώ παράλληλα καταθέτει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη ρύθμιση των χρεών.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Παππά:

«Από 35 δισ. το 2019 στα 52,5 δισ. ευρώ σήμερα τα χρέη προς τα Ταμεία – Η Ν.Δ. είχε 120 δισ. πόρους και άφησε το ιδιωτικό χρέος να γιγαντωθεί»

Τα στοιχεία του ΚΕΑΟ είναι αποκαλυπτικά.

Το β’ τρίμηνο του 2026, οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έφτασαν τα 52,5 δισ. ευρώ, από 35 δισ. το 2019.

Σχεδόν 1,8 εκατομμύρια μητρώα οφειλετών, το 85% του συνόλου, έχουν χρέη έως 30.000 ευρώ.

Δεν είναι «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας που πιέζονται από την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. είχε στη διάθεσή της μια ιστορική ευκαιρία: Περίπου 120 δισ. ευρώ πρόσθετων δημόσιων δαπανών και ευρωπαϊκών πόρων, μεταξύ άλλων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αλλά δεν αντιμετώπισε το ιδιωτικό χρέος, το επέτεινε.

Από το 2019:

οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 27 δισ. ευρώ ή 20%,

οι κατασχέσεις αυξήθηκαν κατά 40% (ΑΑΔΕ) και κατά 133% (ΚΕΑΟ), ενώ υπό αναγκαστικά μέτρα εκτέλεσης βρίσκονται επιπλέον 1,3 εκατομμύρια άτομα,

οι οφειλέτες προς την ΑΑΔΕ αυξήθηκαν κατά ένα εκατομμύριο και προς το ΚΕΑΟ κατά 710.000 άτομα,

το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε, σύμφωνα με τη Eurostat, κατά 36 δισ. ευρώ ή 18%.

Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προτείνει:

Δικαίωμα στη ρύθμιση και όχι άλλη μία πλατφόρμα,

Υποχρεωτικότητα της πρότασης του εξωδικαστικού όταν πληρούνται τα κριτήρια και προστασία της πρώτης κατοικίας,

Νέα πάγια ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία,

Ουσιαστική παρέμβαση για τα κόκκινα δάνεια που βρίσκονται στα funds.

Η λύση απαιτεί βιώσιμες ρυθμίσεις, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν και η οικονομία να αναπνεύσει.

Η Ν.Δ. είχε τους πόρους και τον χρόνο. Επέλεξε να αφήσει το πρόβλημα να γιγαντωθεί.

Τα στοιχεία το αποκαλύπτουν.»