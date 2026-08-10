“Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω”: Ραγίζει καρδιές η Αφροδίτη Νέστορα για τη μητέρα της που έχασε τη ζωή της στη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Συγκλονίζουν τα λόγια της Αφροδίτης Νέστορα για τον χαμό της μητέρας της, η οποία έπεσε θύμα της φονικής επίθεσης που σημειώθηκε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Με μια σπαρακτική ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κόρη της άτυχης γυναίκας αποτυπώνει τον εφιάλτη που ζει από την ημέρα του τραγικού συμβάντος, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά της ευγνωμοσύνη αλλά και τον πόνο για τον αδόκητο χαμό της μητέρας της.

«Το όνειρο παραμένει φρικιαστικό»

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο», αναφέρει στην εισαγωγή της ανάρτησής της, περιγράφοντας το βαρύ κλίμα και το σοκ που έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση.

Παρά τη σκληρότητα των δραματικών εκείνων στιγμών, η ίδια στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης που υπερβαίνει τη βία: «Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να “ποτίσουν” με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δυό ζωές».

Το συγκινητικό «αντίο»

Η Αφροδίτη Νέστορα ολοκληρώνει τη συγκινητική της δημοσίευση με λόγια που ραγίζουν καρδιές, ζητώντας ένα παράπονο και μια συγγνώμη από τον άνθρωπο που τη έφερε στη ζωή.

«Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά. Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω. Σ’ αγαπώ».

Η ανάρτησή της: