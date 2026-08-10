Κρήτη: Συσκευή παρακολούθησης στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του είχε τοποθετήσει 23χρονος που συνελήφθη
Μια υπόθεση παρακολούθησης με τη χρήση τεχνολογίας απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία μιας 22χρονης σε βάρος του 23χρονου πρώην συντρόφου της.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο νεαρός φέρεται να τοποθέτησε συσκευή GPS στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της και να γνωρίζει τα σημεία στα οποία βρισκόταν.
Η 22χρονη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άρχισε να παρατηρεί ότι ο πρώην σύντροφός της εμφανιζόταν συχνά μπροστά της, σε διαφορετικά σημεία όπου βρισκόταν. Αν και δεν αναφέρεται ότι την απείλησε ή ότι υπήρξε κάποια άμεση επίθεση σε βάρος της, η επαναλαμβανόμενη παρουσία του φαίνεται πως της προκάλεσε έντονη ανησυχία.
Η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να απευθυνθεί στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας όσα είχαν συμβεί. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε στο αυτοκίνητό της η συσκευή GPS, η οποία φέρεται να είχε τοποθετηθεί προκειμένου να καταγράφονται οι μετακινήσεις της. Μετά τον εντοπισμό της συσκευής, ο 23χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.
Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε η συσκευή, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να παρακολουθούνταν οι μετακινήσεις της 22χρονης.
Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε η συσκευή, καθώς και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να παρακολουθούνταν οι μετακινήσεις της 22χρονης.