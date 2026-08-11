Νεκρός άνδρας από φωτιά που καίει στο Πικέρμι – Στη μάχη πάνω από 100 πυροσβέστες και 5 εναέρια

Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός ΙΧΕ αυτοκινήτου, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στις περιοχές Ήμερος Πεύκος και Έτος Στέκο στα Σπάτα Αττικής, σήμερα 11 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξεκίνησε από το ΙΧ του ανθρώπου που βρήκε τραγικό θάνατο.

Στην περιοχή, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών) ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 5 εναέρια.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σπατών.

Υπενθυμίζεται ότι,

στις 15:42 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).