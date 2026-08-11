Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του οδηγού που βρέθηκε απανθρακωμένος στη φωτιά στο Πικέρμι

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα για τη σορό που βρέθηκε εντός αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι (11/8) της Τρίτης (11/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Πικέρμι.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει μέσα στο αυτοκίνητο ούτε όπλο, ούτε μαχαίρι, ούτε μπιτόνια.

Φαίνεται πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και βγήκε εκτός δρόμου, από παθολογικά αίτια. Αυτό το γεγονός προκύπτει από μάρτυρα που κατέθεσε πως τον είδαν να χάνει τον έλεγχο.

Η φωτιά που έχει τεθεί υπό έλεγχο, είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ημερος Πεύκος στο Πικέρμι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν 115 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και πυροσβεστικές δυνάμεις από Ρουμανία και Γαλλία.