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Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρετά τον Νίκο Καλογερόπουλο: Σε ευχαριστούμε που τίμησες με τη λάμψη και το ταλέντο σου την τέχνη μας

Intime
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Ο Σπύρος Μπιμπίλας είναι ένα ακόμη πρόσωπο του καλλιτεχνικού κόσμου που αποχαιρέτησε τον Νίκο Καλογερόπουλο με μία ανάρτηση στα social media. Ο ηθοποιός πέθανε στα 74 του χρόνια, ενώ η κηδεία του θα γίνει αύριο, Τετάρτη 12 Αυγούστου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο συνάδελφός του τον περιέγραψε ως ένα «σπάνιο πλάσμα», έναν «δημοκράτη επαναστάτη» και έναν «ανυπότακτο καλλιτέχνη». Μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram, τον ευχαρίστησε επίσης για τη συνεισφορά του στην τέχνη της υποκριτική.

Λέγοντας το δικό του «αντίο» στον Νίκο Καλογερόπουλου, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε χαρακτηριστικά: «Αποχαιρετάμε αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 12 μ.μ. από το Πρώτο κοιμητήριο της Αθήνας με πολιτική κηδεία αυτό το σπάνιο πλάσμα, τον δημοκράτη επαναστάτη και σπουδαίο ανυπότακτο καλλιτέχνη Νίκο Καλογερόπουλο. Σε ευχαριστούμε Νίκο που τίμησες με τη λάμψη και το ταλέντο σου την τέχνη μας».

Δείτε την ανάρτηση που έκανε

Νίκος Καλογερόπουλος Σπύρος Μπιμπίλας

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