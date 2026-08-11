Δημήτρης Τσακάλας για την αμοιβή του ως “Μπίλυ” στο Καφέ της Χαράς: “Η μητέρα μου έκανε παζάρια για να μου πληρώνουν τις βενζίνες”

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή “Τσάι με Λεμόνι” στο YouTube έδωσε ο Δημήτρης Τσακάλας.

Είκοσι χρόνια μετά το τέλος του πρώτου “Καφέ της Χαράς”, ο τηλεοπτικός “Μπίλυ” ανοίγει τα χαρτιά του και μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από τα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς των Ρώμα-Χατζησοφιά, ενώ αναφέρεται για πρώτη φορά στην αμοιβή που έπαιρνε τότε για τον ρόλο του.

«Ήταν δύσκολα τα γυρίσματα πολύ για μένα, γιατί ήταν πρώτη δουλειά και έπεσα στα βαθιά. Εννοώ δύσκολες συνθήκες. Έχω να θυμάμαι και πολύ όμορφα πράγματα όμως. Δηλαδή είχα την τύχη και ήμουν με την Χριστίνα την Τσάφου και τον Κώστα τον Φλωκατούλα, που έκαναν τους γονείς μου, και όποτε είχα σκηνές μαζί τους, πέρναγα πάρα πολύ ωραία και μάθαινα πολλά πράγματα. Πάντα η Χριστίνα και ο Κώστας με διορθώνανε και μου λέγανε: “Εδώ λίγο πιο χαμηλά, εδώ λίγο έτσι Δημήτρη.” Και επειδή ήταν με πολλή αγάπη, ήταν μεγάλο σχολείο. Γελάσαμε πάρα πολύ», θυμάται ο Δημήτρης Τσακάλας.

«Παράλληλα με την τελευταία σεζόν του “Καφέ”, εγώ έπιασα και δουλειά εκτός των γυρισμάτων, γιατί δεν έβγαινα οικονομικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε μια έξτρα δουλειά», εξομολογείται αμέσως μετά, αποκαλύπτοντας ότι είχε πιάσει δουλειά σε έναν μεγάλο κινηματογράφο στο Μαρούσι.

«Δεν είχα και πολλά γυρίσματα εγώ την τρίτη χρονιά, γιατί δεν είχα συμφωνήσει να είμαι σε όλα τα επεισόδια, οπότε το συνδύασα κάπως έτσι», προσθέτει.

Όταν η συζήτηση στράφηκε στην αμοιβή που έπαιρνε τότε ως «Μπίλυ» στη σειρά, ο Δημήτρης Τσακάλας απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια.

«Ωραία. Θες να γελάσουμε; Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή έπεσα σε ένα απόσπασμα της εκπομπής σου, όπου ήταν ο Πάρης, ο Μανωλάκης από το “Καφέ της Χαράς”, και τον ρώταγες για τα λεφτά και είπε το ποσό που είχε πάρει τότε, έπαθα σοκ γιατί ανακάλυψα ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη.

Όταν το είχα πει στη Λουιζίδου τότε, την τρίτη χρονιά, μου είχε πει: “Δεν σε πιστεύω”. Της λέω: “Θα σου πω ψέματα;”. Μου έλεγε: “Να δω το δελτίο σου”. Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, εννοώ, ειδικά για εκείνες τις εποχές. Έπαιρνα 140 ευρώ το επεισόδιο, που σε κάποιον τώρα μπορεί να λέει: “Α, πάρα πολλά λεφτά”. Δεν ήταν καθημερινή η σειρά. Ήταν τέσσερα επεισόδια το μήνα, άρα έπαιρνα 560 ευρώ μεικτά. 400κάτι καθαρά».

«Την τρίτη χρονιά μου το ανέβασαν στα 170 και γι’ αυτό είναι που δε συμφώνησα κιόλας να είμαι σε όλα τα επεισόδια. Ήμουν μόνο σε 15 νομίζω την τρίτη χρονιά και έπιασα παράλληλα δουλειά που σου είπα για να βγω οικονομικά. Οπότε ναι, ήταν πολύ λίγα τα λεφτά. Γιατί σκέψου ότι εκείνη την εποχή τα λιγότερα λεφτά που θα έπαιρνε κάποιος με ένα ρόλο σαν το δικό μου ήτανε τουλάχιστον τρία κατοστάρικα καθαρά το επεισόδιο. Ξέραμε εξαρχής ότι ήταν λίγα τα λεφτά που παίρναμε, που έπαιρνα. Να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω τι έπαιρναν οι υπόλοιποι.

Απλά μετά ξέρεις, έκανε και τεράστια επιτυχία όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λες: “Ε, δε γίνεται να είμαι τόσες ώρες εκεί πέρα, να κάνει 54-57% τηλεθέαση και να μην μπορώ να ζήσω”. Και ξέρεις, την πρώτη χρονιά δε με πολυένοιαζε. Τη δεύτερη, τρίτη όμως πήρα αυτοκίνητο, έπρεπε να βάλω βενζίνες. Τη δεύτερη δεν πήρα αύξηση, έκανα παζάρια, έκανε η μάνα μου ουσιαστικά παζάρια, γιατί ντρεπόμουν να το πω στην παραγωγή, για να μου πληρώνουν τις βενζίνες μου. Γιατί θα πήγαινα με το αυτοκίνητό μου πλέον αφού είχα αμάξι και είχα ένα παλιό Golf του ’85 που έπινε σούπερ βενζίνη και πήγαιναν πάρα πολλά λεφτά», καταλήγει ο Δημήτρης Τσακάλας.