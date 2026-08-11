Οι νέες φωτογραφίες που πόσταρε η Κατερίνα Καινούργιου από την Πάρο: “Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία”

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας στην Πάρο βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και τη μόλις τεσσάρων μηνών κόρη τους, τη μικρή Ξένια.

Το ερωτευμένο ζευγάρι, που υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί στις 3 Απριλίου 2026, επέλεξε τις Κυκλάδες για τις πρώτες του καλοκαιρινές διακοπές.

Με βάση την Πάρο -όπου ο επιχειρηματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά- η γνωστή παρουσιάστρια πραγματοποιεί εξορμήσεις στην Αντίπαρο και τη Μύκονο, μοιράζοντας συχνά στιγμιότυπα με τους ακολούθους της στο Instagram.

«Αυτές οι μέρες έχουν κάτι από ευτυχία…», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της νέας της ανάρτησης, συνοδεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από το νησί.

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Στο φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε, η Κατερίνα Καινούργιου εντυπωσιάζει φορώντας ένα κομψό, ολόσωμο μαύρο μαγιό με έναν ώμο, ενώ δεν παρέλειψε να αναρτήσει πόζες του συντρόφου της αλλά και της μικρής Ξένιας.