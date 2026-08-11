Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα της 11ης Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 10 Αυγούστου:

1716: Τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή καταστρέφει τον τουρκικό στόλο που πολιορκεί την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοικτό πέλαγος, εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια ασυνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος.

1875: Στο Λόγο του Θρόνου που εκφωνεί ο βασιλιάς Γεώργιος Α’ στη Bουλή διακηρύσσεται η Αρχή της Δεδηλωμένης. Στο εξής, η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης θα ανατίθεται μόνο σε όποιον έχει τη «δεδηλωμένη» πλειοψηφία της Bουλής. Ο λόγος του βασιλιά γράφτηκε από τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη.

1988: Ιδρύεται από τον Οσάμα Μπιν Λάντεν η τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση Αλ Κάιντα («Η Βάση» στα αραβικά).

1990: Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο καταδικάζει τους έξι από τους επτά κατηγορούμενους για την υπόθεση του γιουγκοσλαβικού καλαμποκιού, μεταξύ των οποίων και τον πρώην υπουργό Νίκο Αθανασόπουλο.

1996: Ειρηνικές διαδηλώσεις Κυπρίων στην Πράσινη Γραμμή βάφονται με αίμα. Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον κύπριο διαδηλωτή Τάσο Ισαάκ.

2015: Κυβέρνηση και θεσμοί καταλήγουν σε συμφωνία για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (3ο Μνημόνιο).

Γεννήσεις

1826: Ανδρέας Αναγνωστάκης, διακεκριμένος έλληνας οφθαλμίατρος. (Θαν. 27/3/1897)

1948: Γιαν Πάλαχ, τσέχος φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Πράγας, διαμαρτυρόμενος για την εισβολή της ΕΣΣΔ στην Τσεχοσλοβακία. (Θαν. 19/1/1969)

1950: Στίβεν Βόζνιακ, αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της εταιρίας Apple Inc.

Θάνατοι

1956: Τζάκσον Πόλοκ, αμερικανός ζωγράφος, εισηγητής του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. (Γεν. 28/1/1912)

2004: Βάσω Μανωλίδου, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 21/8/1910)

2014: Ρόμπιν Γουίλιαμς, αμερικανός κωμικός. (Γεν. 21/7/1951)