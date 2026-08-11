5 τρόποι για να μάθεις να διεκδικείς όσα θέλεις από μία σχέση

Πόσες φορές έχεις πιάσει τον εαυτό σου να περιμένει από το ταίρι σου να… διαβάσει τη σκέψη σου; «Αν με αγαπούσε, θα καταλάβαινε τι έχω». Spoiler alert: Η τηλεπάθεια δεν έχει αποδειχθεί ακόμα επιστημονικά, και αυτή η σιωπηρή προσδοκία είναι ο πιο σύντομος δρόμος για τη ματαίωση, τον τσακωμό και το γνωστό αίσθημα ψύχρας ανάμεσα σε ένα ζεύγαρι.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις δεν είναι η έλλειψη αγάπης, αλλά η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας. Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι ξεκάθαρη: το να ξέρεις να διεκδικείς τις ανάγκες σου δεν είναι εγωιστικό, είναι το μυστικό για μια μακροχρόνια και υγιή σχέση. Πώς μπορείς, λοιπόν, να εκφράσεις αυτό που θες με τρόπο που ο/η σύντροφός σου όχι μόνο θα το ακούσει, αλλά θα θέλει και να στο προσφέρει; Ακολουθούν 5 συμβουλές οι οποίες σύμφωνα με τους ειδικούς μπορούν να σε βοηθήσουν να μάθεις να διεκδικείς όσα θέλεις από μία σχέση.

1. Εφάρμοσε τον κανόνα της «ήπιας εισαγωγής»

Ο διάσημος ψυχολόγος Dr. John Gottman, μετά από δεκαετίες ερευνών στο Gottman Institute, ανακάλυψε ότι το 96% μιας συζήτησης εξελίσσεται με βάση τα πρώτα 3 λεπτά της. Αν ξεκινήσεις με επίθεση, κατηγορώ ή ειρωνεία («Πάλι ξέχασες να…»), ο εγκέφαλος του άλλου μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία άμυνας ή αμυντικής επίθεσης.

Πώς να το κάνεις: Ξεκίνα με θετικό ή ουδέτερο τόνο, περιέγραψε το συναίσθημά σου και όχι το ελάττωμα του άλλου.

Αντί για: «Δεν ασχολείσαι ποτέ μαζί μου» δοκίμασε να πεις κάτι όπως: «Νιώθω λίγο πιεσμένη/ος αυτή την εβδομάδα και θα ήθελα πολύ να περάσουμε λίγο χρόνο οι 2 μας απόψε».

2. Χρησιμοποίησε προτάσεις «εγώ» και όχι «εσύ»

Όταν η πρότασή σου ξεκινάει με το «εσύ» («Εσύ πάντα…», «Εσύ ποτέ…»), ο/η σύντροφός σου νιώθει ότι κατηγορείται. Η γνωσιακή συμπεριφορική ψυχολογία συνιστά τη μετατόπιση της προσοχής στη δική σου εμπειρία.

Όταν χρησιμοποιείς το «Εγώ νιώθω… όταν συμβαίνει… επειδή χρειάζομαι…», δεν αφήνεις περιθώρια αμφισβήτησης, διότι κανείς δεν μπορεί να σου πει ότι δεν νιώθεις έτσι. Παράλληλα, μειώνεις την αμυντικότητα του/της συντρόφου σου και ανοίγεις το δρόμο για ουσιαστική ενσυναίσθηση.

3. Γίνε συγκεκριμένη/ος

Οι ψυχολόγοι επισημαίνουν ότι οι αόριστες επιθυμίες φέρνουν αόριστα αποτελέσματα. Το να λες «Θέλω να είσαι πιο τρυφερός/ή» δημιουργεί σύγχυση, γιατί η τρυφερότητα σημαίνει διαφορετικά πράγματα για τον καθένα.

Μην ζητάς αφηρημένα έννοιες. Ζήτα συγκεκριμένες πράξεις.

Για παράδειγμα, αντί για: «Θέλω να με βοηθάς περισσότερο στο σπίτι», δοκίμασε να πεις κάτι όπως: «Θα με ξεκούραζε πολύ αν αναλάμβανες εσύ το πλύσιμο των πιάτων μετά το φαγητό».

Όσο πιο σαφής είναι η οδηγία, τόσο πιο εύκολο είναι για τον άλλον να την ακολουθήσει και να σου προσφέρει αυτό που ζητάς.

4. Αναγνώρισε τη «γλώσσα αγάπης» του/της συντρόφου σου

Σύμφωνα με τη θεωρία του Dr. Gary Chapman, οι άνθρωποι εκφράζουμε και εισπράττουμε την αγάπη με διαφορετικούς τρόπους (λόγια επιβεβαίωσης, ποιοτικός χρόνος, δώρα, πράξεις φροντίδας, σωματική επαφή).

Πολύ συχνά, ζητάμε κάτι χρησιμοποιώντας τη δική μας «γλώσσα», ενώ ο/η σύντροφός μας καταλαβαίνει μια άλλη. Αν εσύ χρειάζεσαι λεκτική επιβεβαίωση, αλλά εκείνος/η σου δείχνει την αγάπη του φτιάχνοντας π.χ το αυτοκίνητό σου, υπάρχει επικοινωνιακό βραχυκύκλωμα.Μάθε πώς αντιλαμβάνεται την προσφορά ο άλλος και προσάρμοσε το αίτημά σου, ώστε να «μεταφραστεί» σωστά.

5. Επιβράβευσε τη θετική συμπεριφορά

Η συμπεριφορική ψυχολογία διδάσκει ότι οι συμπεριφορές που επιβραβεύονται, επαναλαμβάνονται. Αν κάθε φορά που ο/η σύντροφός σου κάνει αυτό που ζήτησες εσύ εστιάζεις σε αυτό που έκανε λάθος, σταματάει να έχει κίνητρο.

Όταν βλέπεις μια προσπάθεια, όσο μικρή κι αν είναι, αναγνώρισέ την αμέσως. Ένα ειλικρινές «Σε ευχαριστώ πολύ, αυτό που έκανες με βοήθησε απίστευτα» λειτουργεί ως το ισχυρότερο κίνητρο για να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου.

Τι να θυμάσαι

Το να αναγνωρίζεις, να ζητάς και να διεκδικείς αυτό που χρειάζεσαι δεν είναι σημάδι αδυναμίας, αλλά συναισθηματικής ωριμότητας. Οι υγιείς σχέσεις δεν βασίζονται στην τύχη, αλλά στην εξασκημένη επικοινωνία.

Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι κάτι σου λείπει, μην περιμένεις. Πάρε μια βαθιά ανάσα, διώξε την κριτική διάθεση, εφάρμοσε τα παραπάνω επιστημονικά βήματα και δώσε στο ταίρι σου την ευκαιρία να γίνει ο σύντροφος που πραγματικά χρειάζεσαι!

Έχεις δοκιμάσει κάποια από αυτές τις τεχνικές στη δική σου σχέση και ποια δυσκολία συναντάς πιο συχνά όταν προσπαθείς να εκφράσεις τις ανάγκες σου;

Πηγή: ladylike.gr