Καύσιμα και καλοκαίρι: 3 έξυπνα tips για να μειώσετε την κατανάλωση στις εξορμήσεις σας

Η περίοδος των θερινών αδειών και των εξορμήσεων συνδέεται παραδοσιακά με αυξημένα έξοδα μετακίνησης. Με τις τιμές των καυσίμων να πιέζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η υιοθέτηση ορισμένων απλών οδηγικών συνηθειών μπορεί να περιορίσει σημαντικά την κατανάλωση του αυτοκινήτου, εξασφαλίζοντας περισσότερα χιλιόμετρα με λιγότερα λίτρα.

1. Η στρατηγική του κλιματιστικού Ο κλιματισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο «καταναλωτή» ενέργειας το καλοκαίρι, όμως η αλόγιστη χρήση των παραθύρων μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Σε χαμηλές ταχύτητες εντός πόλης, τα ανοιχτά παράθυρα είναι προτιμότερα. Αντίθετα, στον αυτοκινητόδρομο, η αεροδυναμική αντίσταση που δημιουργείται από τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνει την κατανάλωση περισσότερο από τη λειτουργία του A/C. Παράλληλα, πριν ενεργοποιήσετε τον κλιματισμό σε ένα καυτό όχημα, φροντίστε να ταξιδέψετε για 1-2 λεπτά με ανοιχτά παράθυρα ώστε να αποβληθεί ο εγκλωβισμένος θερμός αέρας.

2. Η αεροδυναμική και το περιττό βάρος Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις συχνά απαιτούν μεταφορά εξοπλισμού, όμως οι σχάρες οροφής, οι μπαγκαζιέρες και οι βάσεις ποδηλάτων αλλοιώνουν την αεροδυναμική του οχήματος. Στις υψηλές ταχύτητες του ταξιδιού, η αεροδυναμική αντίσταση μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση καυσίμου έως και κατά 20%. Αφαιρέστε αμέσως όποιον εξοπλισμό δεν χρησιμοποιείτε και αποφύγετε να μεταφέρετε περιττό βάρος στο πορτ-μπαγκάζ.

3. Σωστή πίεση ελαστικών Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν άμεσα την πίεση των ελαστικών. Τα υποπιεσμένα ελαστικά αυξάνουν την αντίσταση κύλισης στο οδόστρωμα, γεγονός που μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση έως και 5%, ενώ παράλληλα επιταχύνει τη φθορά τους και θέτει θέματα ασφάλειας. Ο έλεγχος της πίεσης πρέπει να γίνεται τακτικά και πάντα όταν τα ελαστικά είναι «κρύα», δηλαδή πριν από την έναρξη του ταξιδιού.