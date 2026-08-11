Στο νοσοκομείο ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Είχε ατύχημα με το ποδήλατο

Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη τη Δευτέρα (11/8) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από ατύχημα που είχε κάνοντας ποδήλατο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του flashnews.gr, ο πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μετά από πτώση του που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο.

Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με κόσμο και προσωπικό, ενώ αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έφυγε από το νοσοκομείο.