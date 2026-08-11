Κωνσταντοπούλου: Ήμουν η μόνη πολιτική αρχηγός που μίλησα πριν από δύο χρόνια για τις συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία
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THESTIVAL TEAM
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι «όταν συζητήθηκαν και τέθηκαν προς κύρωση δύο Συμφωνίες-Συμβάσεις με τη Σαουδική Αραβία» πριν από περίπου δύο χρόνια, «ήταν για άλλη μια φορά, η μόνη αρχηγός που μίλησε για αυτά τα θέματα, στην άδεια Βουλή».
Και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων «τη σταθερή στάση της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι στις συγκεκριμένες επιλογές εξωτερικής πολιτικής» της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε και τις δύο Συμβάσεις» ενώ «ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας ψήφισαν ΝΑΙ».
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