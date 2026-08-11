MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Ήμουν η μόνη πολιτική αρχηγός που μίλησα πριν από δύο χρόνια για τις συμφωνίες με τη Σαουδική Αραβία

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει ότι «όταν συζητήθηκαν και τέθηκαν προς κύρωση δύο Συμφωνίες-Συμβάσεις με τη Σαουδική Αραβία» πριν από περίπου δύο χρόνια, «ήταν για άλλη μια φορά, η μόνη αρχηγός που μίλησε για αυτά τα θέματα, στην άδεια Βουλή».

Και υπογραμμίζει μεταξύ άλλων «τη σταθερή στάση της Πλεύσης Ελευθερίας απέναντι στις συγκεκριμένες επιλογές εξωτερικής πολιτικής» της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την κ. Κωνσταντοπούλου «η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισε και τις δύο Συμβάσεις» ενώ «ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας ψήφισαν ΝΑΙ».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Συρία: Aναστέλλεται η επιστροφή χιλιάδων εκτοπισμένων Κούρδων λόγω επιθέσεων

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Ο Μάνος Μαλλιαρός έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του: “Είπε το ναι”

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

4 ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο από την σπάνια ευθυγράμμιση 6 πλανητών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Φρίκη στα Μελισσάτικα Βόλου: Καταγγελίες για νεκρά και άρρωστα ζώα σε ιδιωτικό καταφύγιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Πάτρα: Ενθαρρυντικά σημάδια για το 2,5 ετών παιδί που έπεσε από μπαλκόνι – Ποια η κατάσταση της υγείας του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Νεκρός αστυνομικός μέσα σε υπηρεσιακό αυτοκίνητο