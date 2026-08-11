Μύκονος: Κάνναβη και κοκαΐνη αξίας πάνω από 120.000 ευρώ βρέθηκαν σε σπίτι στον Αγιο Σώστη

Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν οι αστυνομικές Αρχές της Μυκόνου, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα (10/8). Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των ουσιών και τυχόν διασυνδέσεις με ευρύτερο δίκτυο διακίνησης στο νησί.



Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου στην περιοχή Πετεινάρος. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τον έναν από τους δύο άνδρες τη στιγμή που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στη μοτοσικλέτα του. Στη συνέχεια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία στον Άγιο Σώστη, όπου διέμενε προσωρινά ο ύποπτος μαζί με ακόμη έναν άνδρα ο οποίος, επίσης, συνελήφθη.



Κατά την έρευνα που έγινε στον χώρο, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδέονται με δραστηριότητα διακίνησης.



Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού περισσότερα από500 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» χωρισμένα σε τέσσερις συσκευασίες, τέσσερα κιλά και 400 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε έξι συσκευασίες, 161,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 33 συσκευασίες, 66,6 γραμμάρια κοκαΐνης, χωρισμένα σε 59 «φιξάκια» και 78 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης σε 11 συσκευασίες.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και υλικά συσκευασίας, μεταξύ των οποίων σακουλάκια τύπου zip και διάφανη μεμβράνη. Στο σπίτι βρέθηκαν επίσης 21.800 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν.



Η έρευνα επεκτάθηκε και στη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας ενός εκ των δύο συλληφθέντων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητες ναρκωτικών κρυμμένες σε σημείο πάνω από την μπροστινή ρόδα, το οποίο δεν ήταν ορατό. Συγκεκριμένα,κατασχέθηκαν 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε 10 συσκευασίες, καθώς και 3,2 γραμμάρια κοκαΐνης σε τέσσερις συσκευασίες.



Με βάση τις τιμές που εκτιμάται ότι ισχύουν για την παράνομη πώληση και διακίνηση των συγκεκριμένων ουσιών στη Μύκονο, η συνολική ποσότητα που κατασχέθηκε θα μπορούσε, σύμφωνα με την αστυνομική εκτίμηση, να αποφέρει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.



Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με στόχο να εξακριβωθεί από πού προήλθαν τα ναρκωτικά και αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται με ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης που δραστηριοποιείται στη Μύκονο.