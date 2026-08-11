Λιβύη: Νεκρός από έκρηξη βόμβας ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της κυβέρνησης Χαφτάρ

Νεκρός είναι ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, μετά την έκρηξη βόμβας στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με το Reuters.

Ο ταξίαρχος Φάουζι Μανσούρι σκοτώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (10.08.2026) όταν εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του έξω από το σπίτι του, στην περιοχή Χαουάρι της Βεγγάζης στη Λιβύη.

Οι πηγές αυτές, πάντως, δεν είπαν ποιος μπορεί να ευθύνεται για την επίθεση, ούτε έδωσαν λεπτομέρειες για τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Η δολοφονία του αξιωματικού υπογραμμίζει τις προκλήσεις ως προς την ασφάλεια στη Λιβύη, όπου δυο αντίπαλες κυβερνήσεις και αρκετές ένοπλες οργανώσεις διεκδικούν την εξουσία σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη παρά την κατάπαυση του πυρός το 2020, που είχε βάλει τέλος σε εχθροπραξίες ευρείας κλίμακας.

🚨 LNA Military Intelligence Chief Assassinated in Benghazi



Major General Fawzi Al-Mansouri (also reported as Fowzi Mansouri), head of military intelligence for eastern Libya’s Libyan National Army (LNA under Khalifa Haftar), was killed Monday evening (Aug 10, 2026) when an… pic.twitter.com/NFmpLc6nhb August 11, 2026

Πύρινη κόλαση στο διυλιστήριο της Ζαουίγια

Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια, στη δυτική Λιβύη, πήρε φωτιά και κατέρρευσε χθες Δευτέρα (10.08.2026), εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου (ΕΕΠ).

«Το βράδυ (χθες) Δευτέρα, η δεξαμενή 402-T, που ανήκει στην Brega Oil Marketing και χρησιμοποιείται για αποθήκευση βενζίνης, στοχοποιήθηκε απευθείας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σφοδρή πυρκαγιά και να προκληθεί η πλήρης κατάρρευσή της. Η δεξαμενή περιείχε περίπου 4,5 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης, κάτι που κάνει το συμβάν εξαιρετικά σοβαρό, εξαιτίας της δυνητικής απειλής για τη μονάδα, τις γειτονικές εγκαταστάσεις και τις περιοχές γύρω από αυτές», τόνισε η ΕΕΠ μέσω Facebook.

Η δεξαμενή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του δεύτερου μεγαλύτερου διυλιστηρίου πετρελαίου της Λιβύης, στη Ζαουίγια, με δυναμικότητα διύλισης ως και 120.000 βαρελιών αργού την ημέρα.

🚨 MASSIVE INFERNO AT LIBYA’S LARGEST REFINERY: Despite early attempts by officials to downplay the damage, new footage shows a massive blaze engulfing storage tanks at the Zawiya oil refinery.



The Real Situation on the Ground:



• Inferno Out of Control: Firefighting crews are… pic.twitter.com/hqBUDoj5UI August 10, 2026

Είχαν ήδη διαπραχτεί παρόμοιες επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες, κατήγγειλε η ΕΕΠ, με μια το Σάββατο να βάζει στο στόχαστρο εγκατάσταση αποθήκευσης ντίζελ στη Ζαουίγια, 45 χιλιόμετρα δυτικά από την Τρίπολη, και κατόπιν, την Κυριακή, εργοστάσιο αφαλάτωσης νερού.

«Ομάδες του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας επενέβησαν αμέσως (…) για να προχωρήσουν επίσης στην ψύξη κοντινών δεξαμενών ώστε να εμποδιστεί η εξάπλωση της φωτιάς», σύμφωνα με ανακοίνωση της Brega Oil που δημοσιοποιήθηκε χθες βράδυ, στην οποία συμπληρώθηκε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση των ζημιών».

Libya'daki Zawiya petrol rafinerisi kamikaze İHA'lar ile vuruldu. pic.twitter.com/em7aJpcRft — Daktilock (@daktilock) August 10, 2026

Η εταιρεία, από τις κυριότερες της χώρας, επανέλαβε την «επείγουσα έκκλησή της προς όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να απομακρυνθούν από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και τις δεξαμενές αποθήκευσης» καυσίμων.

Δεν έχει καταστεί σαφές αν η επίθεση ή η πυρκαγιά προκάλεσαν θύματα.