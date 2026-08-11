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Διονύσης Ατζαράκης σε Ακύλα: Θα πάει σίγουρα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πήγες εσύ στη Eurovision

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THESTIVAL TEAM

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«Έχεις μία πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Συγκεκριμένα, τη 10η θέση». Με αυτή τη φράση ξεκινά το νέο χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε ο Διονύσης Ατζαράκης στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, έχοντας καλεσμένο τον Ακύλα.

Οι δυο τους επιδόθηκαν σε ένα ατακαδόρικο πινγκ-πονγκ από πειράγματα με μπόλικο αυτοσαρκασμό, τα οποία είχαν ως βάση τους κατά κύριο λόγο τη θέση που κατέκτησε ο νεαρός καλλιτέχνης για την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.

Μία ξεχωριστή guest-star εμφάνιση έκανε για άλλη μια φορά η μητέρα του Διονύση Ατζαράκη, εκφράζοντάς του εν είδη χιούμορ την επιθυμία της να γίνει επιτέλους γιαγιά. Το δικό της μοναδικό ρόλο στο σκετσάκι έχει και η Παρθένα Χοροζίδου.

Μάλιστα, από το καυστικό χιούμορ του stand-up comedian δεν ξέφυγε ούτε το νέο άλμπουμ του Ακύλα, σατιρίζοντας τους ιδιαίτερους τίτλους που επέλεξε για τα κομμάτια του.

Ακύλας Διονύσης Ατζαράκης

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