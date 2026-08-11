Διονύσης Ατζαράκης σε Ακύλα: Θα πάει σίγουρα πολύ καλύτερα απ’ ό,τι πήγες εσύ στη Eurovision
«Έχεις μία πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Συγκεκριμένα, τη 10η θέση». Με αυτή τη φράση ξεκινά το νέο χιουμοριστικό βίντεο που ανέβασε ο Διονύσης Ατζαράκης στο επίσημο κανάλι του στο YouTube, έχοντας καλεσμένο τον Ακύλα.
Οι δυο τους επιδόθηκαν σε ένα ατακαδόρικο πινγκ-πονγκ από πειράγματα με μπόλικο αυτοσαρκασμό, τα οποία είχαν ως βάση τους κατά κύριο λόγο τη θέση που κατέκτησε ο νεαρός καλλιτέχνης για την Ελλάδα στη Eurovision της Βιέννης.
Μία ξεχωριστή guest-star εμφάνιση έκανε για άλλη μια φορά η μητέρα του Διονύση Ατζαράκη, εκφράζοντάς του εν είδη χιούμορ την επιθυμία της να γίνει επιτέλους γιαγιά. Το δικό της μοναδικό ρόλο στο σκετσάκι έχει και η Παρθένα Χοροζίδου.
Μάλιστα, από το καυστικό χιούμορ του stand-up comedian δεν ξέφυγε ούτε το νέο άλμπουμ του Ακύλα, σατιρίζοντας τους ιδιαίτερους τίτλους που επέλεξε για τα κομμάτια του.