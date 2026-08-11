Στα 88 δολάρια κρατά το Brent, φόβοι για άλμα πάνω από τα 100 δολάρια

Το πετρέλαιο διατήρησε τα κέρδη των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων, καθώς οι νέες, ευρείες απαιτήσεις που διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν περιπλέκουν τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας για την επαναλειτουργία των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.



Το Brent, με μικρή υποχώρηση της τάξης του 0,20% κινείται κοντά στα 87,5 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 5% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) παραμένει στα 82 δολάρια με πτώση 0,13%.



Ο Τραμπ απαίτησε από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστήριξε, έχει σκοτώσει σε συγκρούσεις, μετά την επανάληψη από την Τεχεράνη των δικών της αξιώσεων για αποζημιώσεις στο πλαίσιο των συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Τραμπ σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα εντάξει τις νέες αυτές απαιτήσεις «σταθερά σε οποιαδήποτε και σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις».



Η σκλήρυνση της στάσης της Ουάσιγκτον περιορίζει τις πιθανότητες η Τεχεράνη και οι ΗΠΑ να μπορέσουν να καταλήξουν άμεσα σε κάποια συμφωνία, αυξάνοντας εκ νέου την αβεβαιότητα γύρω από την ενεργειακή τροφοδοσία και τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.



Οι εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, περιορίζοντας μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.

Άνοδος σχεδόν 45% για το πετρέλαιο μέσα στο 2026

Οι τιμές του αργού έχουν πραγματοποιήσει άλμα σχεδόν 45% από την αρχή του έτους, έπειτα από μήνες έντονων διακυμάνσεων, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει διαταράξει τις ενεργειακές ροές και προκαλέσει ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.



Ακόμη ισχυρότερη είναι η άνοδος στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων. Το ντίζελ έχει δεχθεί πρόσθετες ανοδικές πιέσεις και από τις συνέπειες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, ο οποίος έχει περιορίσει περαιτέρω τις διαθέσιμες προμήθειες.

Οι τιμές αναφοράς του ντίζελ στην Ευρώπη σημείωσαν νέα άνοδο τη Δευτέρα και έχουν πλέον υπερδιπλασιαστεί μέσα στο 2026.

Οι διαπραγματεύσεις Ιράν-Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για μία συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.



Η Τεχεράνη, ωστόσο, επανέλαβε τη Δευτέρα ότι οποιαδήποτε συμφωνία προϋποθέτει οι ΗΠΑ να τερματίσουν τον αποκλεισμό και να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που έχουν προκληθεί.



Πριν από τον πόλεμο, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που κατευθυνόταν στις διεθνείς αγορές μεταφερόταν μέσω των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία της θαλάσσιας οδού.

TD Securities: Το Brent μπορεί να ανέβει άλλα 10-15 δολάρια

Η παρατεταμένη διακοπή των ροών έχει ήδη προκαλέσει σημαντική μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων, ενισχύοντας τον κίνδυνο νέας απότομης ανόδου των τιμών.



«Δεδομένου ότι τα Στενά παραμένουν κλειστά, τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί δραματικά και οι ροές απέχουν πολύ από τα φυσιολογικά επίπεδα, θα μπορούσαμε να δούμε επιθετικό κλείσιμο short θέσεων», δήλωσε ο Μπαρτ Μέλεκ, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της TD Securities, αναφερόμενος στους επενδυτές που εγκαταλείπουν τα στοιχήματα για πτώση των τιμών.



«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι το Brent θα διαπραγματευτεί 10 έως 15 δολάρια υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα», πρόσθεσε.



Με βάση τιμές κοντά στα 88 δολάρια, μία τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει το διεθνές benchmark προς την περιοχή των 98 έως 103 δολαρίων το βαρέλι.

Η σύγκρουση επεκτείνεται στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή έχουν επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι απειλούν τόσο την εμπορική ναυσιπλοΐα όσο και ενεργειακές υποδομές.



Η Saudi Aramco ανέβαλε για τα τέλη Αυγούστου την επανεκκίνηση του διυλιστηρίου της στην Τζαζάν, σύμφωνα με την IIR Energy, μετά την επίθεση για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι Χούθι.



Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις, σε συνδυασμό με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τη σκλήρυνση της στάσης Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, διατηρούν ισχυρό το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές της ενέργειας και ενισχύουν τις ανησυχίες για νέα προβλήματα στον παγκόσμιο εφοδιασμό.



Πηγή: newmoney.gr