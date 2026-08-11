Washington Post: Απειλή από το Ιράν ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει αεροπλάνο στην Τουρκία

Ενώ υποτίθεται πως είχε επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος του, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε «μυστικά» άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος αναχωρώντας από τη σύνοδο του NATO στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου, εξαιτίας ιρανικών «απειλών», ανέφερε χθες Δευτέρα δημοσίευμα της Washington Post.

Το ταξίδι της επιστροφής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου είχε ήδη σημαδευτεί από αλλαγή της τελευταίας στιγμής: ο κ. Τραμπ δεν πήρε το Boeing 747 με το οποίο είχε πάει στην Τουρκία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του νέου προεδρικού αεροσκάφους, δώρου του εμιράτου του Κατάρ προσωπικά στον μεγιστάνα.

Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονόμασε, η εφημερίδα ανέφερε πως αντί να χρησιμοποιήσει το παλιότερο μοντέλο του στόλου των προεδρικών αεροσκαφών, όπως ανακοινώθηκε πως έγινε επισήμως, αφού θεάθηκε πάνω σε αυτό μπροστά στις κάμερες, ο κ. Τραμπ αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε μικρότερο αεροσκάφος.

Αφού έφτασε στη Βρετανία, επανενώθηκε με την ομάδα του Λευκού Οίκου και τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν για να ολοκληρώσει το ταξίδι της επιστροφής στις ΗΠΑ με το αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ.

Κατά την Post, τα μέτρα προφύλαξης οφείλονταν στις απειλές του Ιράν, χώρας που γειτονεύει με την Τουρκία, εναντίον του αμερικανού προέδρου.

Αν και αρχικά ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε πως υπήρχε οποιοσδήποτε κίνδυνος, έκανε λόγο για υποτιθέμενες απόπειρες κατά της ζωής του στην πτήση της επιστροφής.

«Υπάρχουν πολλοί εχθροί των ΗΠΑ, που τον έχουν (σ.σ. τον κ. Τραμπ) στο στόχαστρο, και χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές», ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας Στίβεν Τσανγκ σε ανακοίνωσή του που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο προεδρικό αεροσκάφος έλαβαν οδηγία, που συνήθως δίνεται σε εμπόλεμες ζώνες, να διατηρήσουν κατεβασμένα τα στόρια στα παράθυρά τους.

Σύμφωνα με τη New York Times, εκφράστηκαν ανησυχίες για το αεροσκάφος που δώρισε το Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ κι ο τελευταίος αποφάσισε να μετατραπεί σε νέο προεδρικό αεροσκάφος, καθώς δεν ήταν εφοδιασμένο με τα συστήματα ασφαλείας των υπολοίπων στον στόλο της αμερικανικής προεδρίας και χρειάστηκε να γίνει εκ των υστέρων εγκατάσταση κάποιων από αυτά.