Χαλκιδική: Ναυαγοσώστες έσωσαν 7χρονο παιδί στα Νέα Πλάγια – Στιγμές αγωνίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής σε παραλία στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής, όταν ένα 7χρονο αγόρι κινδύνευσε να πνιγεί, ενώ βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με την οικογένειά του.

Ήταν περίπου 12:15 όταν οι δύο ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία στον πύργο αντιλήφθηκαν μια οικογένεια να βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 μέτρων από την ακτή και το μικρό παιδί να αδυνατεί να κρατήσει το κεφάλι του έξω από το νερό.

Οι γονείς άρχισαν να καλούν σε βοήθεια και οι δύο ναυαγοσώστες, Ζώης Κωνσταντίνος Τσαγανός και Γιώργος Διπνούδης, κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Χρησιμοποιώντας ναυαγοσωστικό ελεύθερο, έφτασαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κοντά στο παιδί. Με τη χρήση ναυαγοσωστικής τορπίλης και λαβής ασφαλείας, κατάφεραν να το ρυμουλκήσουν μέχρι την ακτή.

Εκεί ξεκίνησε άμεσα η παροχή πρώτων βοηθειών. Οι ναυαγοσώστες έλεγξαν τα ζωτικά σημεία του παιδιού και διαπίστωσαν ταχυκαρδία, ενώ του χορηγήθηκε καθαρό οξυγόνο. Σύμφωνα με τον ναυαγοσώστη Ζώη Κωνσταντίνο Τσαγανό, το παιδί επανήλθε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σε φυσιολογικές τιμές.

Το αγόρι, σερβικής καταγωγής, παρέμεινε υπό την επίβλεψη των ναυαγοσωστών για περισσότερο από μία ώρα, μέχρι να διαπιστωθεί ότι η κατάστασή του είχε σταθεροποιηθεί και δεν διέτρεχε πλέον κίνδυνο.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Νέων Μουδανιών, ενώ περιπολικό μετέβη στην παραλία για την περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος.

«Το παιδί δεν φορούσε σωσίβιο»

Με αφορμή τη διάσωση, ο ναυαγοσώστης απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα παιδιά τους βρίσκονται στη θάλασσα.

Όπως αναφέρει, το συγκεκριμένο παιδί δεν φορούσε σωσίβιο, ενώ οι γονείς του ανέφεραν αργότερα ότι δεν γνώριζε καλό κολύμπι.

Ο ίδιος συστήνει στους γονείς να χρησιμοποιούν στα παιδιά κατάλληλα πλευστικά μέσα και σωσίβια, τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την προβλεπόμενη πιστοποίηση SOLAS.

«Η προσοχή των γονέων πρέπει να είναι συνεχής, γιατί φτάνει μια στιγμή για να μετατραπούν οι αμέριμνες και ξέγνοιαστες στιγμές χαλάρωσης σε μια τραγωδία», επισημαίνει.

Παράλληλα, τονίζει πως η εκπαίδευση, η ετοιμότητα και η άμεση επέμβαση των επαγγελματιών ναυαγοσωστών μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε ένα περιστατικό στη θάλασσα.

Στην περίπτωση των Νέων Πλαγίων, η έγκαιρη αντίδραση των δύο ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, με το 7χρονο παιδί να απομακρύνεται εγκαίρως από τον κίνδυνο.