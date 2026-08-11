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Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα

Αρχείο Intime
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Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, απογευματινές έως βραδινές ώρες χθες (10-08-2026), πραγματοποίησε στοχευμένη δράση.

Διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου και σε περιοχές του Δήμου Καλαμαριάς, κατά τους οποίους:

– Ελέγχθηκαν 89 άτομα και 5 οχήματα,
– Προσήχθησαν 5 άτομα και
– Συνελήφθη 1 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

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