Άδεια μητρότητας: Οι νέες κατηγορίες δικαιούχων – Τι ισχύει για μερική και εποχική απασχόληση

Διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση, όπως ανέφερε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε, το δικαίωμα στην ειδική άδεια μητρότητας, διάρκειας εννέα μηνών και με αποδοχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ βάσει του κατώτατου μισθού, επεκτείνεται πλέον σε περισσότερες κατηγορίες μητέρων. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της άδειας διατηρείται η ασφαλιστική κάλυψη.

Στους νέους δικαιούχους περιλαμβάνονται, εκτός από τις φυσικές μητέρες, οι θετές μητέρες, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας, ενώ το δικαίωμα αφορά την υιοθεσία παιδιού έως και την ηλικία των 8 ετών.

Η εργατολόγος επισήμανε ότι πρόκειται για άδεια που συνδέεται με τις ανάγκες της οικογένειας και του παιδιού και δεν αποτελεί απλώς ένα διάστημα ανάρρωσης της μητέρας μετά τον τοκετό. Το δικαίωμα, μάλιστα, μπορεί να μεταφερθεί και στον πατέρα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Πώς συνδυάζεται με τις υπόλοιπες άδειες

Η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας μπορεί να ακολουθήσει την άδεια μητρότητας, αλλά και να συνδυαστεί με την κανονική άδεια, ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξει η εργαζόμενη.

Όπως διευκρίνισε η κα Κάρδαρη, η άδεια μητρότητας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες και στη συνέχεια μπορεί να ακολουθήσει η κανονική άδεια και η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις.

Σημαντική αλλαγή αφορά και τις εργαζόμενες με μερική απασχόληση, οι οποίες αποκτούν πλέον δικαίωμα στην ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Μάλιστα, όπως ανέφερε η εργατολόγος, σε περίπτωση που μια μητέρα εργάζεται για ορισμένες ώρες προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά της, δεν χάνει το δικαίωμα στην ειδική παροχή, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Η διεύρυνση αφορά επίσης τις εποχικά εργαζόμενες, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τον κύκλο των γυναικών που μπορούν να αξιοποιήσουν το εννεάμηνο.