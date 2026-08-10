Συναγερμός στην Αυστραλία για “πτώμα σε βαλίτσα” που τελικά αποδείχτηκε κούκλα

Η αυστραλιανή αστυνομία κλήθηκε να διερευνήσει την υπόθεση ενός πτώματος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα, γρήγορα όμως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «θύμα» ήταν στην πραγματικότητα μια κούκλα.

Τη βαλίτσα ανακάλυψαν δύο άνδρες στην άκρη ενός δρόμου κοντά στο μικρό χωριό Οάλεν, περίπου 230 χλμ νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Τη Δευτέρα, η αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για φόνο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον για την υπόθεση, αλλά λίγες ώρες αργότερα έκανε πίσω, αναφέροντας ότι οι εγκληματολογικές εξετάσεις απέδειξαν ότι το περιεχόμενο δεν ήταν άνθρωπος.

«Η κούκλα φορούσε ρούχα, είχε μαλλιά και σκουλαρίκι στη μύτη», ανέφερε η αστυνομία και πρόσθεσε ότι «το αντικείμενο παρουσίαζε επίσης σημάδια που έμοιαζαν με μώλωπες και εκδορές».

Η επιθεωρήτρια Μπράντμπερι ανέφερε ότι ομάδες από το εγκληματολογικό και ανακριτές είχαν μεταβεί στον τόπο του συμβάντος την Κυριακή και ότι είχαν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες. Επρόκειτο για «μια αρκετά συγκλονιστική ανακάλυψη», εξηγούσε ακόμη.

Η ίδια είπε ότι «δεν έχει τύψεις» για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η αστυνομία την υπόθεση.