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Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στην περιοχή Ελιές – Βελτιωμένη εικόνα στον Μαραθιά

Αρχείο Intime
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (11.08.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή Ελιές στη Ζάκυνθο.

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Ζάκυνθο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (11.08.2026) είχε ξεσπάσει φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά και είναι βελτιωμένη η εικόνα. Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Ζάκυνθος Φωτιά

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